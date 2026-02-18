Xinh yêu nhất dàn hot kids ngày tết: Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển dễ thương như búp bê bên chị gái sang chảnh

Mỗi dịp Tết đến, dàn nhóc tỳ nhà sao Việt lại khiến dân mạng "tan chảy" vì diện mạo đáng yêu và độ đầu tư cho outfit chơi tết. Và năm nay hai cô công chúa của vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển tiếp tục chiếm trọn spotlight.

Trong bộ ảnh Tết ngập tràn sắc đỏ may mắn, bé út Lisa (tên thật là Thùy Linh) gây thương nhớ với visual trong veo, đôi mắt to tròn long lanh như búp bê. Diện thiết kế đỏ nổi bật với điểm nhấn hoa 3D trước ngực, kết hợp quần trắng đơn giản, Lisa trông vừa đáng yêu vừa rạng rỡ như búp bê sống, đúng chất "em bé quốc dân". Mỗi biểu cảm từ chu môi, phồng má cho đến tạo dáng nhí nhảnh đều khiến cư dân mạng phải xuýt xoa vì quá đỗi dễ thương.

Trong khi đó, chị gái Anna (tên thật là Vương Diễm) - con gái thứ hai của Khánh Thi và Phan Hiển - lại toát lên thần thái sang chảnh, chững chạc hơn hẳn. Cô bé tạo dáng tự tin, lúc dịu dàng ôm miếng dưa hấu trang trí, khi lại đeo kính đen cực "cool", đúng chuẩn fashionista nhí. Dù còn nhỏ tuổi, Anna đã sớm bộc lộ khí chất tự tin và phong thái chuyên nghiệp trước ống kính.

Điều khiến netizen thích thú nhất chính là khoảnh khắc hai chị em ngồi cạnh nhau: một bên là Lisa bé xíu, tròn trịa, một bên là Anna điềm tĩnh, duyên dáng. Sự đối lập đáng yêu ấy lại tạo nên tổng thể hài hòa, đúng kiểu "mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười".

Không khó để nhận ra các ái nữ nhà Khánh Thi - Phan Hiển thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Nếu Anna có phần sắc sảo, thần thái "mợ chảnh" giống mẹ thì Lisa lại mềm mại, ngọt ngào và tình cảm. Cả hai đều được nhận xét càng lớn càng xinh, hứa hẹn tiếp tục là những "hot kid" được săn đón mỗi mùa lễ Tết.

Giữa không khí rộn ràng đầu năm, bộ ảnh của hai cô công chúa nhỏ không chỉ mang đến sắc xuân tươi tắn mà còn khiến người hâm mộ thêm yêu mến gia đình nổi tiếng này - một tổ ấm luôn tràn ngập tiếng cười và những khoảnh khắc đáng yêu khó cưỡng.



