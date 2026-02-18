Ấm áp khoảnh khắc cầu thủ Việt đón Tết: Khung hình gia đình "người nhện" Nguyên Mạnh gây sốt cõi mạng

Trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, gác lại những đôi giày đinh và guồng quay hối hả của sân cỏ, các ngôi sao bóng đá Việt Nam đã dành trọn vẹn quỹ thời gian nghỉ lễ ngắn ngủi để sum vầy bên gia đình, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đầy xúc động.
Với lịch thi đấu dày đặc của bóng đá chuyên nghiệp, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán luôn là khoảng thời gian "vàng" để các tuyển thủ tái tạo năng lượng. Trên mạng xã hội, người hâm mộ liên tục được chiêm ngưỡng những hình ảnh rạng rỡ của các thần tượng trong diện mạo hoàn toàn khác: không phải quần đùi số áo, mà là những tà áo dài truyền thống hay những bộ trang phục giản dị bên người thân.