Mê mẩn nhan sắc dàn "ngọc nữ" bóng chuyền Việt Nam Tết Bính Ngọ 2026

Rời xa sân đấu cùng những pha đập bóng đầy uy lực, các "đóa hồng" của làng bóng chuyền nữ Việt Nam đã có màn "lột xác" đầy dịu dàng trong tà áo dài truyền thống, khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ trong ngày đầu năm Tết Bính Ngọ 2026.

Năm nay, không khí Tết Nguyên đán trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi dàn tuyển thủ quốc gia đồng loạt chia sẻ những bộ ảnh du xuân đầy nữ tính, khác hẳn với hình ảnh mạnh mẽ, quyết liệt thường thấy trên sàn đấu.

Phụ công Đặng Thị Kim Thanh (sinh năm 1999), người vừa cùng đội tuyển quốc gia đoạt tấm HCB SEA Games 33 – khiến người xem "say lòng" bởi vẻ ngoài đằm thắm. Trong tà áo dài thướt tha, nữ VĐV thuộc biên chế TP.HCM khoe trọn nét thanh tú, khẳng định danh xưng một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng bóng chuyền Việt.

Kim Thanh diện áo dài vàng nổi bật

Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Thị Hoài khoe nhan sắc mẹ một con

Trong khi đó, chủ công Nguyễn Thị Phương lại chọn phong cách đơn giản nhưng vẫn đầy cuốn hút. Với chiều cao 1m76 và gương mặt khả ái, "chủ công thép" của đội bóng áo lính cho thấy sức hút riêng biệt của mình.

Nguyễn Thị Phương như thiên thần ngày đầu năm mới

Cùng chung sức hút là đối chuyền số 1 của CLB Binh chủng Thông tin Hoàng Thị Kiều Trinh. Sau một năm 2025 thi đấu bùng nổ và gặt hái thành công trên đất Thái Lan, tay đập gốc Quảng Bình chọn cho mình phong cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Nhan sắc của Kiều Trinh được đánh giá ngày càng thăng hạng, thu hút hàng ngàn lượt tương tác ngay khi vừa đăng tải.

Kiều Trinh rạng rỡ

Nhìn lại năm 2025 vừa qua, bóng chuyền nữ Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét với ngôi vị Á quân tại SEA Games 33. Với sự trưởng thành cả về nhan sắc lẫn bản lĩnh thi đấu của dàn cầu thủ thế hệ vàng như Kim Thanh, Kiều Trinh hay Nguyễn Thị Phương, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào những bước tiến xa hơn của bóng chuyền nước nhà trong năm Bính Ngọ 2026.

Lâm Oanh diện áo dài đón Tết

Ảnh: FBNV