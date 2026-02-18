Rời "ghế nóng" đã lâu, ông Park Hang-seo vẫn khiến người hâm mộ Việt Nam "nức lòng" ngày Tết

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam – ông Park Hang-seo đã gửi tới người hâm mộ Việt Nam. Dù đã rời xa cương vị dẫn dắt đội tuyển quốc gia, sức hút và tình cảm của thầy Park dành cho dâm mộ Việt Nam vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt.

Trên trang cá nhân của mình, chiến lược gia người Hàn Quốc đã đăng tải thông điệp bằng sự trân trọng: "Tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả các bạn. Chúc mỗi gia đình luôn mạnh khỏe, bình an; mọi dự định đều thuận lợi và một năm tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Chúc mừng năm mới!". Lời chúc tuy giản dị nhưng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ, cho thấy vị thế đặc biệt của ông trong lòng công chúng Việt.

Ông Park gửi lời chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt (Ảnh: FBNV)

Dù không còn trực tiếp cầm quân, ông Park Hang-seo vẫn duy trì một sợi dây liên kết bền chặt với bóng đá Việt Nam thông qua các hoạt động cộng đồng và đào tạo trẻ. Đáng chú ý, sự ủng hộ của ông dành cho người kế nhiệm Kim Sang-sik cũng là điểm sáng được dư luận đánh giá cao. Ông Park từng khiêm tốn ví mình là "ngôi sao đang lặn" để tôn vinh HLV Kim là "ngôi sao đang lên", thể hiện tinh thần tiếp nối và mong muốn bóng đá Việt Nam tiếp tục gặt hái những thành công mới dưới triều đại mới.

Đáp lại tình cảm đó, đông đảo cổ động viên đã gửi những lời chúc sức khỏe và tri ân tới vị chiến lược gia 68 tuổi. Nhiều người bày tỏ hy vọng trong năm Bính Ngọ 2026, ông Park sẽ tiếp tục có những đóng góp ý nghĩa cho nền bóng đá Việt Nam, đồng thời lưu giữ mãi những ký ức đẹp đẽ về một giai đoạn hoàng kim của bóng đá Việt Nam mà ông là người đặt nền móng.