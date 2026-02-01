Visual "cực phẩm" gia đình Khánh Thi - Phan Hiển hút 1,4 triệu lượt xem, Lisa đáng yêu đứng yên một chỗ cũng "chiếm spotlight"

Mới đây, gia đình "kiện tướng dancesport" Khánh Thi - Phan Hiển đã khiến cộng đồng mạng một phen "dậy sóng" khi tung đoạn clip nhảy cực sung trên nền nhạc Vạn Sự Như Ý và giai điệu "Tằng tắng tăng" vui nhộn của Trúc Nhân để chúc mừng năm mới. Không chỉ gây ấn tượng bởi sự đồng điệu của một gia đình nghệ sĩ, visual rạng rỡ của cả nhà trong tà áo dài truyền thống đã tạo nên một khung hình xuân đầy ấm áp và sang trọng.

Nhà Khánh Thi nhảy chúc Tết (Video: FBNV)

Dưới ống kính, gia đình 5 thành viên nhà Khánh Thi xuất hiện tươi tắn trong trang phục áo dài nhã nhặn nhưng không kém phần nổi bật. Với lợi thế là những vũ công chuyên nghiệp, vợ chồng Khánh Thi cùng hai con lớn là Kubi và Anna thực hiện các động tác vũ đạo một cách uyển chuyển, khớp từng nhịp "tằng tắng tăng" đặc trưng của bản hit Tết.

Khánh Thi Phan Hiển xin gửi lời chúc một năm mới rực rỡ may mắn, an vui tròn đầy và vạn sự như ý đến tất cả mọi người (Video: FBNV)

Dù cả gia đình đều sở hữu ngoại hình "vạn người mê", nhưng mọi sự chú ý của cư dân mạng lại đổ dồn vào nhân vật nhỏ tuổi nhất: bé Lisa. Lisa diện áo dài khoe gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đen láy thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp từ cả bố và mẹ. Dù còn nhỏ xíu và chưa thể thực hiện các động tác phức tạp như anh chị, Lisa vẫn chiếm trọn trái tim người xem bằng những biểu cảm ngây ngô nhưng cực kỳ chuyên nghiệp trước ống kính.

Lisa cực đáng yêu

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển đầu năm mới (Ảnh: FBNV)



