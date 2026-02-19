Sốc: Đội nhà bị loại, CĐV Indonesia tràn xuống sân tấn công khiến trọng tài và cầu thủ Thái Lan phải chạy trốn

Không khí bóng đá khu vực Đông Nam Á lại "dậy sóng" khi một sự cố hỗn loạn xảy ra sau trận đấu giữa Persib Bandung và Ratchaburi FC tại vòng 1/8 AFC Champions League 2.

Trận đấu diễn ra trên sân Gelora Bandung Lautan Api, nhưng thay vì khép lại trong không khí thể thao đúng nghĩa, mọi thứ lại kết thúc bằng cảnh tượng khiến nhiều người sốc nặng.

Persib Bandung giành chiến thắng 1-0 ở lượt về, tuy nhiên chừng đó là không đủ khi họ đã thua 0-3 ở lượt đi. Chung cuộc, đại diện Thái Lan vẫn giành vé đi tiếp còn đội bóng Indonesia bị loại.

CĐV Indonesia tràn xuống sân truy đuổi trọng tài và cầu thủ Thái Lan (Ảnh: Antara Photo/Risky Andrianto)

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, một bộ phận CĐV đội chủ nhà đã không giữ được bình tĩnh. Họ tràn xuống sân, hướng thẳng về phía tổ trọng tài với thái độ đầy bức xúc. Không dừng lại ở đó, các cầu thủ Ratchaburi cũng trở thành mục tiêu bị truy đuổi.

Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội khách phải vội vã chạy về phía đường hầm. Một số vật thể như chai nước, vật cứng cũng được cho là bị ném xuống sân, khiến tình hình càng thêm căng thẳng.

Cầu thủ Thái Lan tháo chạy vào phòng thay đồ (Ảnh: Thairaith)

Trước tình hình hỗn loạn, cầu thủ và tổ trọng tài buộc phải trú ẩn trong phòng thay đồ để đảm bảo an toàn. Lực lượng an ninh và cảnh sát sau đó được tăng cường nhằm kiểm soát đám đông.

Tiền vệ Jaroensak Wonggorn - một trong những cầu thủ của Ratchaburi - đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng toàn đội đều an toàn, nhưng thừa nhận đó là một trải nghiệm "đáng sợ".

Dù chiến thắng chung cuộc và giành vé đi tiếp, Ratchaburi chắc chắn sẽ nhớ mãi trận đấu này không chỉ vì yếu tố chuyên môn, mà còn vì những phút giây phải "chạy trốn" ngay trên sân khách.

Sự cố lần này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an ninh sân cỏ và cách ứng xử của một bộ phận CĐV quá khích. Bóng đá vốn dĩ là môn thể thao của đam mê, nhưng khi cảm xúc vượt quá giới hạn, hệ quả để lại không chỉ là hình ảnh xấu xí mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.