Cuộc sống của Duy Mạnh và vợ tiểu thư Hà thành trong cơ ngơi 5 tầng ở trung tâm phố cổ, netizen “chỉ biết ước”

Gia đình Duy Mạnh đón tết trong nhà mới ở trung tâm phố cổ đắt đỏ (Video: FBNV)

Sau 6 năm về chung một nhà, tổ ấm của hậu vệ Đỗ Duy Mạnh và bà xã - tiểu thư Hà thành Nguyễn Quỳnh Anh - vẫn luôn là hình mẫu gia đình được cộng đồng mạng ngưỡng mộ. Không ồn ào thị phi, cặp đôi ghi điểm bởi sự giản dị, gắn bó và những khoảnh khắc đời thường tràn ngập tiếng cười bên hai con nhỏ.

Tết năm nay càng thêm đặc biệt khi gia đình nhỏ chính thức dọn về sinh sống trong căn nhà 5 tầng mặt phố Hà Trung - khu vực trung tâm phố cổ Hà Nội đắt đỏ bậc nhất. Cơ ngơi mới gây choáng bởi diện tích rộng rãi, thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ được nét ấm cúng đặc trưng của nhà phố Hà thành. Từng góc không gian đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ phòng khách sang trọng đến khu sinh hoạt chung và khu vui chơi riêng cho hai nhóc tỳ.

Những ngày đầu năm, căn nhà ngập tràn sắc hoa. Những chậu lan hồ điệp xanh nổi bật được đặt trang trọng trong phòng khách, kết hợp cùng hoa đào và các vật dụng trang trí Tết mang sắc màu rực rỡ. Không khí xuân hiện diện trong từng chi tiết, tạo nên khung cảnh vừa sang xịn vừa gần gũi.

Dù sở hữu cơ ngơi đáng mơ ước, vợ chồng Duy Mạnh vẫn giữ lối sống giản dị. Trên mạng xã hội, người hâm mộ dễ dàng bắt gặp hình ảnh nam cầu thủ vui vẻ phụ vợ trang trí nhà cửa, chơi đùa cùng con hay cùng nhau thực hiện những clip "đu trend" cực đáng yêu. Sau nhiều năm hôn nhân, sự gắn kết của cả hai vẫn ngọt ngào như thuở mới cưới.

Quỳnh Anh - ái nữ của cựu chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông - cũng được khen ngợi vì sự khéo léo vun vén tổ ấm. Từ cách bài trí nhà cửa đến việc chăm sóc hai con, cô luôn toát lên hình ảnh người phụ nữ hiện đại nhưng đề cao giá trị gia đình.

Giữa trung tâm phố cổ sầm uất, căn nhà 5 tầng của vợ chồng Duy Mạnh không chỉ là tài sản giá trị mà còn là minh chứng cho hành trình nỗ lực của cả hai. Từ chàng cầu thủ trẻ đến trụ cột của đội tuyển, từ cô tiểu thư Hà thành đến người mẹ hai con đảm đang - họ cùng nhau xây dựng một mái ấm đủ đầy cả vật chất lẫn tình cảm.

Nhìn những khoảnh khắc sum vầy ngày Tết, nhiều netizen chỉ biết thốt lên: "Ước gì cũng có một tổ ấm vừa sang vừa ấm như thế này!".

Ảnh: FBNV