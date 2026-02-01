Văn Quyết với cái Tết cực dị bên vợ là ái nữ cựu chủ tịch CLB Sài Gòn

Đó là phong cách rất khác của Văn Quyết. So với những người anh hoặc người bạn cùng thời, anh lựa chọn một gam màu trầm lặng hơn. Khác với sự sôi nổi trên sân bóng, cầu thủ 35 tuổi thích sống chậm, cảm nhận sự chuyển động từ tốn của không gian và thời gian. Văn Quyết rất thích nghe nhạc vàng. Anh chia sẻ mình chịu ảnh hưởng lớn từ văn hoá gia đình từ khi còn nhỏ. “Lúc bấy giờ, bố mẹ hay anh chị tôi vẫn thường bật các bản nhạc trữ tình, cổ điển. Tôi dần dần cảm nhận được sự lắng đọng ấy, trước khi tạo nên thói quen cho chính mình hiện tại. Đó là quãng thời gian để mình thư giãn hay chiêm nghiệm về một điều gì đó trong cuộc đời”, Văn Quyết bày tỏ.

Cũng có lúc, chân sút kỳ cựu này chọn một không gian huyên náo hơn. Anh nói: “Sau khi đưa con đi học, tôi thường ghé qua 1 quán cafe trên phố. Tôi chọn một góc ít người để ý, hướng mắt nhìn đường phố nhộn nhịp. Đan xen giữa sự sôi nổi và trầm mặc ấy đem đến cho tôi một cảm giác lạ. Mình có thể nhìn thấy sự hối hả và dòng chảy của xã hội. Và chính bản thân mình cũng sẽ tự cảm thụ cuộc đời mình đang ở đâu trong nhịp độ ấy”.

Văn Quyết cưới Huyền Mi - con gái ông Giang Đông, cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn. Hai vợ chồng đã có 2 con một trai, một gái (Ảnh: FBNV)

Văn Quyết đã lập gia đình 11 năm. Thói quen sinh hoạt như “ông cụ” kể trên càng có ý nghĩa: “Tôi muốn mình là tấm gương phản chiếu cho các con. Khi mình ngủ sớm, có thói quen sinh hoạt tốt thì con mình cũng sẽ học hỏi từ nếp sống chỉn chu ấy. Cũng là tôi nhưng ở góc độ một cầu thủ, khi mình hiện là gương mặt có tuổi tại đội bóng, đã trải qua gần 2 thập kỷ chuyên nghiệp thì sự chuyên nghiệp trong tác phong là cách để các cầu thủ nhỏ tuổi hơn noi theo. Lối sống lành mạnh sẽ giúp tôi hài hoà và cân đối giữa gia đình và công việc”.

Nhâm nhi ly cà phê, nhìn về dòng xe dần trở lại cuộc sống thường nhật sau những ngày đầu năm mới, Văn Quyết nói: “Nghề cầu thủ là phải gắn liền với những chuyến đi. Khoảnh khắc dành cho gia đình thực sự khiêm tốn. Mọi người thường nói rằng cầu thủ chúng tôi ở với nhau còn nhiều hơn là so với gia đình. Vậy nên, mỗi khi được về nhà, tôi đều trân quý. Chẳng có gì hạnh phúc hơn nếu mình được đồng hành cùng vợ con mỗi khi nào có thể”.

Sau cùng, có một sở thích mà Văn Quyết chỉ thường chia sẻ với những người thân thiết. Đó là việc chăm cây cảnh, đặc biệt là những cây có tuổi đời cao. “Tôi thích chơi đồ gỗ. Gia đình tôi cũng có truyền thống về nghề gỗ. Vậy nên việc chọn cây cảnh vô hình trung cũng dần trở thành sở thích cá nhân của tôi.

Riêng tôi thì thích chọn cây phải già một chút, gai góc một tẹo. Con người tôi là vậy đấy. Năm nay, tôi tìm được một cây đào Thất Thốn. Nó cũng đủ nhỏ nhắn để tôi có thể mang ra ngoài ban công hay để trong nhà. Lúc bấy giờ, tôi có thể vừa ngắm từng nụ đào hay thân cây, vừa nhâm nhi một cốc cà phê…”.