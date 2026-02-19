Gấp 3 visual Tết: Thủ môn Lâm Tây ôm con trai cưng, Yến Xuân vững phong độ nàng WAG quyến rũ nhất làng bóng đá

Những ngày đầu năm mới, gia đình thủ môn Đặng Văn Lâm (Lâm Tây) và bà xã Yến Xuân liên tục thu hút sự chú ý với những bộ ảnh đón Tết cực hạnh phúc, rực rỡ và đậm chất truyền thống. Không chỉ phát "cẩu lương" ngọt lịm, cặp đôi Lâm Tây - Yến Xuân bế con trai chụp hình còn khiến dân tình phải thốt lên: visual này đúng là gấp ba lần cực phẩm.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Lâm Tây diện áo dài tông trắng ghi thanh lịch, bế cậu quý tử Lâm Minh (biệt danh Gấu) trên tay đầy nâng niu. Khoảnh khắc anh nhìn con với ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm khác hẳn lúc thi đấu cực kì nghiêm túc, nhiệt huyết trên sân.

Dù là trên nền thành phố rực rỡ ánh đèn đêm hay giữa vườn mai vàng rực rỡ ngày xuân, nam thủ môn vẫn giữ phong độ đỉnh cao: cao lớn, điềm đạm và tràn đầy năng lượng của một người đàn ông đang ở giai đoạn viên mãn nhất cuộc đời.

Cậu nhóc Lâm Minh cũng chiếm trọn spotlight với vẻ bụ bẫm, đáng yêu, liên tục được bố mẹ cưng nựng. Combo "bố điển trai - mẹ xinh đẹp - con cưng xỉu" đúng chuẩn gia đình kiểu mẫu ngày Tết.

Nếu Lâm Tây ghi điểm với hình ảnh ông bố ấm áp thì Yến Xuân lại khiến dân tình không thể rời mắt với visual ngày Tết quá đỗi nổi bật. Diện áo dài đỏ ôm dáng, khoe khéo bờ vai thon và thần thái sắc sảo, cô vẫn giữ vững phong độ của một trong những nàng WAG quyến rũ nhất làng bóng đá Việt.

Từ ánh mắt, nụ cười đến cách tạo dáng bên chồng con, tất cả đều toát lên sự tự tin và viên mãn. Dù đã lên chức mẹ, Yến Xuân vẫn giữ được vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ - đúng chuẩn "mẹ một con trông mòn con mắt".

Điều khiến netizen thích thú nhất chính là những khoảnh khắc rất đời thường: Lâm Tây nâng con lên cao đùa giỡn, Yến Xuân đứng cạnh mỉm cười nhìn hai bố con, hay cả nhà cùng diện đồ truyền thống giữa sắc vàng rực rỡ của hoa xuân.

Không cần caption quá dài dòng, loạt ảnh đã nói lên tất cả: một năm mới trọn vẹn, đủ đầy và bình yên.

Tết này, ai hỏi visual "đỉnh của chóp" thuộc về gia đình nào, chắc chắn Lâm Tây - Yến Xuân và cậu quý tử đang là ứng cử viên sáng giá nhất!

Ảnh: FBNV