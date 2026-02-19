Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển xinh yêu như thiên thần ngày Tết, trọn vẹn nét đẹp của mẹ, thần thái của cha

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm, bé Lisa (tên thật là Thùy Linh), trái ngọt thứ ba của cặp đôi vàng làng khiêu vũ thể thao Khánh Thi và Phan Hiển đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Trong bộ trang phục mang đậm nét truyền thống nhưng không kém phần hiện đại, Lisa diện chiếc áo yếm đỏ rực rỡ kết hợp cùng quần lụa trắng, điểm xuyết bằng chiếc băng đô hoa xinh xắn.

Lisa "cưng xỉu" trong bộ ảnh Tết 2026 (Ảnh: FBNV)

Nhiều khán giả nhận xét, Lisa thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp thanh tú từ mẹ Khánh Thi và nét lanh lợi từ bố Phan Hiển. Làn da trắng hồng cùng đôi má bánh bao thương hiệu của cô bé khiến cộng đồng mạng đồng loạt để lại những bình luận khen ngợi như: "Thiên thần là có thật".

Đi kèm với bộ ảnh, Khánh Thi cũng chia sẻ dòng trạng thái hóm hỉnh: "Đầu năm Lisa mặc đỏ, cả năm ba Hiển mẹ Thi khỏi lo". Theo quan niệm của người Việt, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc. Việc diện cho con gái bộ cánh rực rỡ này không chỉ giúp bé thêm phần nổi bật mà còn là lời cầu chúc cho một năm mới hanh thông, tràn đầy năng lượng cho cả gia đình.

Có thể thấy, kể từ khi đón thành viên thứ ba, tổ ấm của Khánh Thi và Phan Hiển ngày càng viên mãn và ngập tràn tiếng cười. Bé Lisa không chỉ là niềm tự hào của bố mẹ mà còn là một trong những "hot kid" sở hữu lượng fan đông đảo.

Ảnh: FBNV