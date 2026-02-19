Em gái thủ môn Lâm Tây 19 tuổi cao gần 1m80 gây sốt với áo dài ngày Tết, visual lai Tây càng ngắm càng "cuốn"

Nếu gia đình thủ thành Đặng Văn Lâm đã quá quen mặt với người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì dịp Tết này, spotlight bất ngờ gọi tên cô em gái út - Đặng Thanh Giang.

Từng được biết đến là "tiểu công chúa lai Tây" xinh xắn ngày nào, Thanh Giang giờ đã bước sang tuổi 19 và khiến dân tình phải trầm trồ với màn "lột xác" ngoạn mục. Cao 1m77 - gần bằng anh trai Lâm tây, cô nàng sở hữu vóc dáng nổi bật chẳng kém người mẫu.

Diện áo dài đỏ rực rỡ giữa khung cảnh thành phố lung linh ánh đèn, Đặng Thanh Giang ghi điểm tuyệt đối với thần thái vừa dịu dàng vừa sắc sảo. Thiết kế trễ vai nhẹ cùng phần tay áo lấp lánh giúp cô nàng khoe khéo bờ vai thon và tỷ lệ cơ thể cực phẩm.

Gương mặt lai Tây với sống mũi cao, đường nét thanh thoát và ánh mắt sâu hút khiến người xem phải "đứng hình" vài giây, càng ngắm càng thấy cuốn - đúng chuẩn visual nổi bật giữa dàn mỹ nhân ngày Tết.

Khi xuất hiện bên chị dâu - nàng WAG Yến Xuân - Thanh Giang không hề lép vế. Một người sắc sảo quyến rũ, một người thanh thuần pha chút Tây phương cá tính, tạo nên màn đọ sắc đúng chuẩn "chị em nhà toàn visual khủng".

Chiều cao nổi trội giúp cô nàng cực kỳ nổi bật trong những khung hình toàn cảnh. Với lợi thế hình thể và gương mặt ấn tượng, nhiều netizen còn dự đoán nếu Thanh Giang thử sức ở lĩnh vực người mẫu hoặc hoa hậu trong tương lai, chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm.

Không còn là cô bé xinh xắn được anh trai Lâm Tây ngồi sấy tóc cho năm nào, Thanh Giang của hiện tại là một thiếu nữ 19 tuổi xinh đẹp ngời ngời, thần thái tự tin và phong cách ngày càng định hình rõ nét.

Dịp Tết này, có lẽ ngoài Lâm Tây và gia đình nhỏ, cái tên Đặng Thanh Giang cũng đang được nhắc đến nhiều không kém. Visual lai Tây, chiều cao gần 1m80, áo dài đỏ rực... công thức gây sốt mạng xã hội là đây chứ đâu!



