Bố làm con chịu: Cậu cả nhà Beckham thẳng tay "unfollow" 2 bạn thân chỉ vì bố của họ khuyên Brooklyn "hãy nhớ cội nguồn"

Drama gia đình nhà Beckham có diên biến mới, và lần này, người bị nhắc tên là những người bạn thời thơ ấu từng vô cùng thân thiết với Brooklyn Beckham.

Theo đó, Brooklyn đã âm thầm unfollow hai anh em Holly Ramsay và Jack Ramsay trên Instagram - chỉ ít ngày sau khi cha họ, đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay, công khai gửi lời nhắn nhủ tới Brooklyn: "Hãy nhớ mình xuất thân từ đâu".

Gia đình Beckham và Ramsay vốn thân thiết từ đầu những năm 2000. Khi David Beckham và Gordon cùng phát triển sự nghiệp tại Mỹ, các con của họ lớn lên bên nhau như anh em trong nhà.

Với khoảng cách tuổi chỉ chưa đầy một năm, Brooklyn - Holly - Jack từng là "bộ ba" gắn bó. Họ xuất hiện cùng nhau trong những chuyến du lịch sang chảnh, từ khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đến các bãi biển nhiệt đới. Nhiều năm qua, hai gia đình gần như được xem là "người một nhà".

Thế nhưng hiện tại, không còn dấu vết của Holly và Jack trong danh sách follow của Brooklyn. Đáng chú ý, anh vẫn theo dõi vợ Gordon là Tana, con gái Tilly và cậu út Oscar-– một chi tiết khiến dân tình càng thêm tò mò.

Brooklyn Beckham đã hủy theo dõi những người bạn thời thơ ấu Holly và Jack Ramsay trên mạng xã hội, chỉ vài ngày sau khi cha của họ khuyên anh "hãy nhớ mình đến từ đâu" (Ảnh: IGNV)

Chỉ cách nhau chín tháng tuổi, Brooklyn, Holly và Jack là những người bạn thân thiết và thường xuyên chơi đùa cùng nhau trong suốt thời thơ ấu (Từ trái sang phải: Brooklyn Beckham, Holly Ramsay, Tilly Ramsay và Jack Ramsay) (Ảnh: IGNV)

Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn sau khi Gordon Ramsay lên tiếng về mâu thuẫn giữa Brooklyn và gia đình ruột thịt.

Ông thừa nhận vẫn giữ liên lạc với Brooklyn và khẳng định "trái tim cậu ấy rất tuyệt vời". Tuy nhiên, vị đầu bếp cũng thẳng thắn cho rằng sự "mê đắm" trong tình yêu với vợ - nữ diễn viên Nicola Peltz - có thể là nguyên nhân khiến Brooklyn xa cách gia đình.

"Cậu ấy muốn tự lập, tôi tôn trọng điều đó. Nhưng hãy nhớ mình xuất thân từ đâu", Gordon nhắn nhủ, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng sớm muộn gì Brooklyn cũng sẽ nhìn lại và hiểu được tình yêu của cha mẹ.

Chỉ ít ngày sau phát ngôn này, Gordon bị Brooklyn huỷ theo dõi.

Mới đây, Gordon Ramsay đã khuyên Brooklyn "hãy nhớ mình đến từ đâu" (Ảnh: Dave Benefit)

Nguồn tin từ truyền thông Anh cho biết cả gia đình Ramsay đều buồn trước diễn biến này. Họ đã biết Brooklyn từ khi còn nhỏ và luôn dành nhiều tình cảm cho anh. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Brooklyn và những người bạn cũ dường như đã thay đổi kể từ khi anh gắn bó với Nicola.

Giữa loạt unfollow gây chú ý, nhiều người đặt câu hỏi: Đây là bước đi dứt khoát của Brooklyn để "tách mình" khỏi quá khứ, hay chỉ là phản ứng nhất thời trong cơn sóng gió gia đình?