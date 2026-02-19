Vợ Brazil của Xuân Son gây sốt khi diện áo dài đón Tết Việt, xinh đẹp rạng rỡ, khoe trọn vóc dáng nuột nà

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, Marcele Seippel - bà xã của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi chia sẻ bộ ảnh diện trang phục Áo dài truyền thống vô cùng duyên dáng.

Khác với vẻ ngoài nóng bỏng thường thấy, trong bộ ảnh mới nhất, vợ của chân sút câu lạc bộ Nam Định lựa chọn thiết kế Áo dài lụa màu hồng cánh sen rực rỡ. Bộ trang phục không chỉ tôn lên vóc dáng thanh mảnh mà còn khéo léo khoe vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm của cô. Sự kết hợp giữa mái tóc vàng óng ả và tà áo dài truyền thống tạo nên một sức hút lạ mắt, tượng trưng cho sự giao thoa văn hóa tuyệt vời.

Vợ Xuân Son diện áo dài nữ tính

Đi kèm với bộ ảnh lung linh, cô còn gửi lời chúc mừng năm mới đầy chân thành bằng tiếng Việt đến người hâm mộ:

"Chúc mừng năm mới Việt Nam! Tôi chúc tất cả các bạn một năm mới hạnh phúc, với nhiều sự thịnh vượng, niềm vui và tinh thần gia đình đoàn kết cho mọi người".

Động thái này nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhiều người cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho thấy gia đình Xuân Son đã thực sự coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Kể từ khi nam cầu thủ chính thức nhập quốc tịch và lấy tên tiếng Việt là Nguyễn Xuân Son, gia đình anh càng tích cực tìm hiểu và tham gia vào các hoạt động văn hóa truyền thống của bản địa.

Marcele Seippel sinh năm 1999, là con gái đầu trong gia đình có ba người con ở bang Salvador, Brazil. Năm 2018, hai người kết hôn khi Marcele vừa bước chân vào đại học.

Ảnh: FBNV