Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển cười thì xinh yêu, lúc oà khóc "ăn vạ" ngày tết lại khiến anh trai bất lực phát khóc

Có ai như "tiểu công chúa" Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển không? Cùng một cô bé mà chỉ cần đổi biểu cảm là chuyển mood 180 độ: lúc thì cười tít mắt xinh yêu như búp bê sống, lúc lại oà khóc "ăn vạ" giữa không khí rộn ràng ngày Tết, khiến anh trai đứng cạnh nhìn em mà "3 phần bất lực, 7 phần như 3"!

Những ngày đầu năm mới, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển tiếp tục chiếm spotlight mạng xã hội khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đón Tết bên nhau. Trong đó, Lisa chính là "cây hài" bất đắc dĩ. Có lúc cô bé diện váy đỏ xúng xính, cài hoa trên tóc, đứng giữa background ngập sắc xuân, hai tay ôm má cười tươi rói - visual đúng chuẩn búp bê sống. Nhưng chỉ vài khung hình sau, cô nàng lại phụng phịu, mếu máo, nước mắt lưng tròng vì một lý do… không ai biết rõ.

Điều khiến dân tình bật cười là biểu cảm của Kubi - anh cả trong nhà. Cậu bé ngồi bên cạnh em gái, ánh mắt nhìn Lisa đầy "trải đời", vừa thương vừa bất lực. Nhiều netizen trêu vui: "Nhìn Kubi mà thấy thấp thoáng hình bóng ba Hiển khi giải quyết drama trong nhà!".

Thực tế, Phan Hiển từng chia sẻ khá thẳng thắn về tính cách các con trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Anh cho biết Kubi vì là anh cả nên bắt đầu có xu hướng "quản" và đôi khi bắt nạt các em gái. Lisa thì lại có phần nóng tính, không dễ nhường nhịn. Trong khi đó, bé thứ hai - Anna - là người mềm mỏng nhất nhà, thường xuyên đứng giữa làm "cầu nối hoà bình".

"Lisa và Kubi khá giống nhau ở điểm đều cá tính mạnh. Tôi vẫn thường là người giải quyết mâu thuẫn giữa hai anh em", Phan Hiển nói.

Có lẽ vì thế mà mỗi lần Lisa "bật mode công chúa khó chiều", Kubi lại vô thức nhập vai… phụ huynh. Nhìn cách cậu bé quay sang dỗ dành, ánh mắt nghiêm nghị pha chút bất lực, rồi Kubi cũng ôm mặt khóc khiến netizen chỉ biết cười lăn.

Nhưng dù có những màn "ăn vạ" đi vào lòng người, không thể phủ nhận Lisa chính là một trong những nhóc tì được yêu thích nhất dịp Tết này. Từ outfit đỏ rực nổi bần bật đến loạt biểu cảm đáng yêu khó đỡ, cô bé đúng chuẩn "em bé quốc dân" - khiến ai xem cũng chỉ muốn tan chảy.

Gia đình đông con chắc chắn không tránh khỏi những va chạm nhỏ. Nhưng nhìn cách Khánh Thi - Phan Hiển để các con bộc lộ cá tính, đồng thời nhẹ nhàng uốn nắn khi cần, nhiều người lại càng thêm ngưỡng mộ tổ ấm nhỏ này.

Còn Lisa? Có lẽ cô bé vẫn sẽ tiếp tục là "tiểu công chúa nóng tính nhưng siêu đáng yêu" của nhà, mỗi lần cười là khiến tim người ta tan chảy, mỗi lần khóc là khiến anh trai… trưởng thành thêm một chút!