Khánh Thi - Phan Hiển "khai xuân" bằng vũ điệu nóng bỏng: Đẳng cấp mẹ 3 con khó ai bì kịp, thách thức tuổi tác!

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, "nữ hoàng khiêu vũ" Khánh Thi và ông xã Phan Hiển đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi chia sẻ loạt khoảnh khắc "khai xuân" bằng những bước nhảy điêu luyện. Dù đã là bà mẹ ba con, Khánh Thi vẫn giữ vững phong độ đỉnh cao, khẳng định vị thế "không đối thủ" mỗi khi sóng đôi cùng chồng trên sàn diễn cũng như trong đời thường.

Trong bộ trang phục áo dài truyền thống mang sắc đỏ và hồng đào rực rỡ, vợ chồng kiện tướng dancesport đã biến không gian Tết tại gia thành một sân khấu mini đầy cảm hứng. Khác với vẻ dịu dàng thường thấy của tà áo dài, cặp đôi đã thổi vào đó sự sôi động, phóng khoáng của những điệu nhảy Latin.

Đáng chú ý nhất chính là vóc dáng và thần thái của Khánh Thi. Dù vừa trải qua lần sinh nở thứ ba cách đây không lâu, cô vẫn khiến khán giả "mắt chữ O mồm chữ A" bởi sự dẻo dai, những cú xoay người uyển chuyển và đường cong gợi cảm.

Khánh Thi cùng chồng nhảy "vũ điều mùa xuân" (Ảnh: FBNV)

Khánh Thi lấy lại vóc dáng sau khi sinh con thứ 3 (Ảnh: FBNV)

Cả hai tương tác cực tình cảm (Ảnh: FBNV)

Phía sau những hào quang trên sàn đấu, tổ ấm của Khánh Thi và Phan Hiển hiện là một trong những gia đình đông đúc và hạnh phúc nhất nhì làng thể thao.

Từng đối mặt với không ít sóng gió và định kiến về khoảng cách tuổi tác (Khánh Thi hơn Phan Hiển 12 tuổi), cặp đôi đã chứng minh tình yêu chân thành có thể vượt qua tất cả bằng một đám cưới cổ tích vào cuối năm 2022.

Gia đình hiện tại đã có "đủ nếp đủ tẻ" với ba thiên thần nhỏ: Kubi Minh Cường, Anna Vương Diễm và thành viên mới nhất là bé Lisa (sinh năm 2023). Trong đó, cậu cả Kubi sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm khi liên tiếp giành các giải thưởng quốc tế về dancesport, nối nghiệp vẻ vang của bố mẹ.