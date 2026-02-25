Tiến Linh: "Chỉ trích là động lực để tôi trưởng thành và nỗ lực hơn"

Bản lĩnh trước "cơn bão" dư luận

Trong bóng đá, ranh giới giữa người hùng và tâm điểm chỉ trích thường rất mong manh. Đối với Nguyễn Tiến Linh, việc đối mặt với làn sóng phê bình từ người hâm mộ trên mạng xã hội đã không còn là điều xa lạ. Thay vì chọn cách im lặng hay phản ứng tiêu cực, chân sút sinh năm 1997 nhìn nhận vấn đề một cách trực diện và đầy bản lĩnh.

"Đọc những lời chê bai, dĩ nhiên tôi buồn, nhưng tôi hiểu điều đó xuất phát từ sự kỳ vọng của khán giả dành cho mình", Tiến Linh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với FPT Play. Anh khẳng định rằng áp lực không phải là rào cản, mà chính là yếu tố then chốt giúp anh rèn luyện tâm lý và trở thành một "người đàn ông trưởng thành" cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Tiến Linh biến áp lực thành động lực (Ảnh: FBNV)

Tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM nhấn mạnh rằng môi trường bóng đá chuyên nghiệp có sự đào thải diễn ra từng ngày, chứ không chỉ dừng lại ở từng mùa giải. Theo anh, nếu một cầu thủ không giữ được sự tập trung và khát khao rèn luyện, việc bị bỏ lại phía sau là điều tất yếu.

Tiến Linh chia sẻ: "Khi chơi không tốt, tôi phải tìm cách cải thiện bản thân. Những lời chỉ trích lúc đó sẽ trở thành động lực để tôi cố gắng hơn nữa". Với anh, trách nhiệm với bản thân, gia đình, câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia chính là kim chỉ nam để anh vượt qua những giai đoạn phong độ chạm đáy.

Thông điệp gửi thế hệ kế cận

Không chỉ nói về cá nhân, Tiến Linh còn dành sự quan tâm đặc biệt đến các cầu thủ trẻ — những người cũng đang phải tập thích nghi với sức ép từ dư luận. Anh mong muốn các đàn em hãy tận hưởng từng buổi tập, từng trận đấu và xem thất bại như một bài học quý giá để hoàn thiện mình.

Hơn cả những bàn thắng, điều Tiến Linh trân trọng nhất sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp chính là sự gắn kết tập thể. Anh coi việc được ra sân, cùng đồng đội nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc từ vinh quang đến thất bại là một đặc ân.