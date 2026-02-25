Mai Dora hé lộ loạt hình ảnh gợi cảm, bất chấp tin đồn đời tư

"Tin bất ngờ" sau 2 năm và loạt nghi vấn của các "thám tử mạng"

Trong làng game Việt, từ khóa tìm kiếm "Mai Dora" chưa bao giờ hạ nhiệt. Kể từ sau đám cưới cổ tích cuối năm 2023 với BLV Văn Tùng, đời tư cũng như cuộc sống hôn nhân của cặp đôi nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Do vậy, dòng trạng thái lấp lửng mà cô nàng MC chia sẻ: "Mai chuẩn bị có tin bất ngờ sau 2 năm nha…" thu hút sự chú ý lớn.

Ngay lập tức, cộng đồng bùng nổ. Hàng nghìn bình luận đổ xô dự đoán:

"Chắc chắn là có em bé rồi!",

"Chúc mừng Mai Dora chuẩn bị lên chức mẹ bỉm nhé!",

"Sau 2 năm kết hôn thì tin vui này là hợp lý nhất rồi"...

Những nghi vấn lan truyền với tốc độ chóng mặt, thậm chí nhiều fan còn bắt đầu soi kỹ từng khung hình cũ để tìm kiếm sự thay đổi ở vòng hai của cô nàng.

Sau lời úp mở, Mai Dora cuối cùng cũng lộ diện

Với phong cách "lầy lội", vui vẻ thường thấy, cô nàng phủ nhận nghi vấn mang thai đang râm ran. Chưa hết, nữ MC nóng bỏng nhất làng Liên Minh Huyền Thoại còn chọn cách "đốt mắt" người xem bằng loạt hình ảnh quyến rũ đến nghẹt thở, khẳng định đẳng cấp "nữ thần" không thể thay thế.

Mai Dora lên video đính chính.

Theo đó, Mai Dora không chọn cách lên tiếng đính chính bằng văn bản khô khan. Cô nàng tung ra loạt hình ảnh hậu trường, những khoảnh khắc ấn tượng trong dự án MV âm nhạc của mình. Bà xã Văn Tùng xuất hiện với những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo, khai thác triệt để lợi thế hình thể. Vòng eo "con kiến" trứ danh cùng đôi chân dài miên man được phô diễn một cách tinh tế qua những góc máy nghệ thuật.

Không chỉ dừng lại ở những hình ảnh "flex" đường cong, nhan sắc của Mai Dora trong lần tái xuất này được đánh giá đậm chất điện ảnh, cùng với ánh mắt biết nói tạo nên sức hút khó cưỡng. Dù là trong chiếc đầm lụa thướt tha hay bộ cánh mang hơi hướng chiến binh, Mai vẫn toát lên vẻ quyền lực nhưng không kém phần nữ tính.

Được biết, dự án âm nhạc của nữ MC có tên "Say What", dự kiến trình làng lúc 20 giờ, ngày 25/2. Gái xinh chia sẻ thêm: "25/02 này không chỉ là một ngày sinh nhật. Đó là cột mốc Mai chọn để trả lời cho câu hỏi: Mai Dora đã chuẩn bị điều gì trong suốt thời gian im lặng vừa qua?. Đây là dịp để Mai giới thiệu dự án tâm huyết nhất năm 2026 và chia sẻ "thế giới mới".

Sau Mina Young, Mai Dora là nàng hot girl làng game mạnh mẽ "lấn sân" lĩnh vực này.