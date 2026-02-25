Eimi Fukada trở thành “Khách mời quốc tế”, đồng hành truyền thông cùng Samkok Tam Quốc – game Tam Quốc hot bậc nhất 2026

Sự kết hợp độc đáo giữa KOL quốc tế và diễn viên hài được yêu thích nhất đang nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ cũng như khán giả yêu thích nội dung giải trí trực tuyến.

Theo đại diện phía phát hành, đây không chỉ là một hoạt động quảng bá thông thường mà là chiến dịch truyền thông trọng điểm, đánh dấu bước đi đầu tiên của Samkok Tam Quốc trong hành trình tiếp cận người chơi Việt và quốc tế. Việc lựa chọn Eimi Fukada – Sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ Nhật Bản được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng sức ảnh hưởng thương hiệu, đồng thời mang đến hình ảnh mới mẻ, táo bạo cho cộng đồng game thủ.

Trong lần hợp tác này, Eimi Fukada hóa thân thành nhân vật Lữ Bố nổi tiếng của Tam Quốc, tạo nên hình ảnh độc nhất vô nhị, mới lạ hoàn toàn so với Eimi trước đây, gây sự thích thú và bùng nổ trong cộng đồng game.

Hình tượng "Lữ Bố Eimi Fukada" được xây dựng theo phong cách: Mạnh mẽ và quyết liệt trên chiến trường; Quyền uy, bản lĩnh nhưng vẫn cuốn hút; Kết hợp tinh thần Tam Quốc với hơi thở hiện đại. Đại diện truyền thông cho biết, đây không chỉ là màn hóa thân đơn thuần mà còn là cách để game khẳng định tinh thần đổi mới, sáng tạo và khác biệt trong cách tiếp cận hình ảnh.

Trong vai trò "Khách mời quốc tế", Eimi Fukada sẽ tham gia vào chuỗi hoạt động truyền thông như: Xuất hiện trong bộ ảnh quảng bá chính thức, tham gia các nội dung truyền thông đa nền tảng và đồng hành cùng người chơi trong các sự kiện đặc biệt. Nhà phát hành kỳ vọng sự hợp tác này sẽ góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút thêm sự quan tâm từ cộng đồng game thủ trong và ngoài nước.

Samkok Tam Quốc vốn đã nhận được sự quan tâm nhờ định hướng gameplay chiến thuật, hệ thống tướng quen thuộc cùng phong cách đồ họa đậm chất điện ảnh. Việc công bố hợp tác cùng Eimi Fukada và Vinh Râu của FAPtv ngay từ giai đoạn đầu được xem là tín hiệu cho thấy tham vọng tạo dấu ấn mạnh mẽ của tựa game này trước khi chính thức ra mắt.

Với màn bắt tay cùng nhóm hài hàng đầu Việt Nam và sự xuất hiện của Vinh Râu trong vai trò gương mặt đồng hành cùng nghệ sĩ Eimi Fukada là "Khách mời quốc tế", Samkok Tam Quốc đang dần hé lộ những bước đi đầu tiên đầy sôi động cho năm 2026.

Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/samkoktamquoc

Trò chơi dành cho độ tuổi 18+.