Lê Dương Bảo Lâm với tạo hình “không giống ai” trong TVC Tết của Play Together: Xem thì cười, nghĩ kỹ mới thấy không hề ngẫu nhiên

Khi "miếng nhọ" ngày Tết trở thành chất liệu hài hước

Không kể chuyện Tết kiểu quen thuộc, TVC chọn đúng thứ ai cũng từng gặp mỗi dịp đầu năm: "nhọ". "Nhọ" từ những tình huống nhỏ xíu nhưng đủ khiến người ta cười ra nước mắt. Và Lê Dương Bảo Lâm chính là nhân vật được "chọn mặt gửi vàng" cho loạt khoảnh khắc khó đỡ đó.

Vừa xuất hiện, anh đã rơi ngay vào chuỗi tình huống trớ trêu với những pha xử lý khiến người xem phải thốt lên một câu: "Đúng là Lê Dương Bảo Lâm". Không cần thoại dài, không cần cao trào, chỉ cần vài biểu cảm là đủ kéo tiếng cười.

Chưa hết, sự thú vị của TVC còn được đẩy lên khi Lê Dương Bảo Lâm tung hứng cùng mascot cá Play "ngựa". Một bên là người thật quá quen mặt, một bên là mascot lạ lẫm, hai thứ tưởng chừng không liên quan lại phối hợp với nhau khá mượt, tạo ra loạt tình huống ngớ ngẩn nhưng có duyên.

Tạo hình mascot Cá "Ngựa" hài hước của Dương Lương trong TVC Tết của Play Together VNG gây ấn tượng mạnh với người xem

Xem cho vui thì đúng là vui thật. Nhưng xem tới cuối mới nhận ra, tiếng cười này không hề vô thưởng vô phạt. TVC khéo léo gói gọn tinh thần "Tết Bính Ngọ, Tung Tính Ngựa": Tết không cần phải giống ai, cứ thoải mái sáng tạo và vui theo cách của mình là đủ.

Xem clip dance "ngọ quế" ở đây: https://youtu.be/Dl10P6tGRSE?si=_hVjr61IvmbFpRFZ

Khi Play Together biến tiếng cười thành lời mời gọi sáng tạo dịp Tết

Điểm dễ chịu của TVC này là Play Together không hề "la to" rằng mình đang quảng cáo. Thương hiệu xuất hiện khá muộn, len lỏi vào mạch câu chuyện một cách tự nhiên, để tiếng cười và nhân vật dẫn dắt trước. Người xem cười xong rồi mới chợt nhận ra: à, hoá ra đây là một lời mời gọi rất khéo cho mùa Tết.

Từ không khí vui nhộn của TVC, Play Together hiện lên đúng với hình ảnh quen thuộc: một tựa game thân thiện, dễ chơi, phù hợp nhiều lứa tuổi. Không cần cốt truyện phức tạp, chỉ cần một không gian đủ vui để ai cũng có thể tham gia, từ bạn bè tụ họp ngày Tết cho tới những khoảnh khắc rảnh rỗi bên gia đình.

Quan trọng hơn, TVC không dừng lại ở việc mang lại tiếng cười. Thông qua tinh thần "Tung Tính Ngựa", Play Together gợi mở một cách đón Tết thoải mái hơn: mỗi người đều có thể sáng tạo, thể hiện cá tính theo cách riêng, dù là trong game hay ngoài đời. Một lời rủ rê nhẹ nhàng, không áp lực, đúng kiểu Tết: vui là chính, còn lại tính sau.

Sự xuất hiện của Lê Dương Bảo Lâm vừa là một "điểm nhấn" thú vị, vừa thể hiện đúng tinh thần Tết Bính Ngọ, Tung Tính Ngựa của VNG trong campaign lần này.

Tổng thể, TVC Tết 2026 của Play Together không cố gắng làm người xem xúc động, mà chọn cách đơn giản hơn: khiến người ta cười trước đã. Tiếng cười đến từ những tình huống rất đời, rất gần, đúng kiểu Tết hiện đại – không hoàn hảo nhưng vui và dễ đồng cảm.

Qua đó, Play Together hiện lên như một "người bạn" quen thuộc trong mùa Tết: mang lại niềm vui, tạo không gian để mọi người kết nối với nhau, từ bạn bè tụ họp đầu năm cho tới những khoảnh khắc rảnh rỗi bên gia đình. Không chỉ là một tựa game để giải trí, Play Together còn xuất hiện như một phần nhỏ trong nhịp sống ngày Tết, nơi ai cũng có thể tham gia và tận hưởng theo cách riêng.

Quan trọng nhất, TVC đã lan tỏa trọn vẹn tinh thần "Tết Bính Ngọ, Tung Tính Ngựa": Tết không cần giống ai, cứ thoải mái sáng tạo, vui hết mình là đủ. Một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng hợp thời, để mùa Tết năm nay bớt áp lực và nhiều tiếng cười hơn.

Không dừng lại ở TVC, Play Together còn kéo dài tinh thần "Tết Bính Ngọ, Tung Tính Ngựa" bằng hashtag challenge trên mạng xã hội. Người chơi được khuyến khích thực hiện dance challenge cả trong game lẫn ngoài đời trên nền nhạc Tết của PTG, kết hợp sử dụng Capcut Template hoặc Effect và sử dụng hashtag #PlayTogetherVNG #TetNgoRoNgua #HTCTet2026. Bên cạnh yếu tố vui là chính, thử thách còn hấp dẫn hơn khi dành tặng loạt quà hiện vật thiết thực cho những bài dự thi nổi bật: Máy ảnh Instax, loa JBL, máy ảnh, set mỹ phẩm….

Chi tiết thể lệ chương trình Hashtag Challenge:

https://playtogether.vnggames.net/tin-tuc/tin-tuc/the-le-va-giai-thuong-hashtag-challenge-tet-ngo-ro-ngua-2026.html?fbclid=

Play Together "chơi lớn" với các phần thưởng giá trị dành cho thành viên tham gia chương trình Hashtag Challenge

Không đặt nặng đúng – sai hay hoàn hảo, thử thách này đúng tinh thần Play Together: vui là chính, sáng tạo là đủ. Từ một TVC gây cười, Play Together khéo léo mở rộng thành sân chơi chung cho cộng đồng, nơi mỗi người đều có thể đón Tết theo cách rất riêng – thoải mái, khác biệt và nhiều tiếng cười hơn.

Một số nền tảng của Play Together:

- Trang chủ: playtogether.vnggames.com

- Fanpage: www.facebook.com/playtogethervietnamofficia

- Group cộng đồng: www.facebook.com/groups/ptvng