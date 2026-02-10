EA Sports FC Mobile Việt Nam đón Tết “đủ đầy” cùng dàn sao Việt, hoàn thiện đội hình 11 chiến binh Sao Vàng

Theo đó, 6 tuyển thủ quốc gia Việt Nam gồm Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Thanh, Thành Chung, Quế Ngọc Hải và Tấn Trường chính thức gia nhập đội hình Vietnam All Star 2026, giúp FC Mobile VN hoàn thiện trọn vẹn 11 ngôi sao bóng đá Việt Nam trong game.

Đây không chỉ là cột mốc đáng nhớ với người chơi FC Mobile, mà còn là bước tiến mới trong việc kết nối bóng đá Việt Nam với thế giới thể thao điện tử đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.

6 ngôi sao tuyển Việt "chào sân" đầy cảm xúc qua iTVC Tết

Thay vì ra mắt theo cách truyền thống, FC Mobile VN lựa chọn giới thiệu dàn tuyển thủ quốc gia thông qua iTVC mang chủ đề "Tết Đủ Đầy". Đoạn phim ngắn lấy bối cảnh những ngày cuối năm, xoay quanh các khoảnh khắc quen thuộc của nhiều gia đình Việt – từ cậu học sinh mê bóng đá cho đến anh nhân viên văn phòng tất bật chuẩn bị về quê ăn Tết.

Điểm chung của họ chính là niềm đam mê sân cỏ, nay càng thêm trọn vẹn khi có thể sở hữu đủ đội hình cầu thủ Việt Nam ngay trong FC Mobile VN. Sự xuất hiện của Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Thanh, Quế Ngọc Hải, Tấn Trường và Thành Chung trong iTVC mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp, đúng tinh thần sum họp ngày xuân.

iTVC "Tết Đủ Đầy" cũng chính là lời chào sân ấn tượng cho mùa thẻ Vietnam All Star 2026 (VNAS 2026), đánh dấu thời điểm đội hình sao Việt được hoàn thiện trọn vẹn trong game.

Captain Boy "tiếp nhiệt" mùa xuân bằng âm nhạc Gen Z

Không chỉ dừng lại ở bóng đá, FC Mobile VN còn khuấy động không khí Tết bằng sự kết hợp cùng rapper Gen Z Captain Boy. Ca khúc chủ đề "Tết đủ đầy, cả nhà thấy vui là được" mang màu sắc trẻ trung khi pha trộn giữa rap hiện đại và giai điệu Tết truyền thống.

Lời bài hát chạm đến tâm tư của nhiều bạn trẻ: gác lại những lo toan, "thiếu – hụt" thường ngày để trân trọng khoảnh khắc sum vầy bên gia đình. Thông điệp cũng được FC Mobile VN khéo léo lồng ghép: Tết sẽ trọn vẹn khi có "đủ đội hình Việt Nam để so tài cùng chiến hữu", "đủ hội anh em quây quần chiến game" và quan trọng nhất là "đủ vui bên người thân".

Sự kết hợp giữa thể thao và âm nhạc mang đến làn gió mới cho cộng đồng game thủ, góp phần lan tỏa không khí rộn ràng của mùa xuân.

Chuỗi sự kiện ingame xuyên Tết: Vừa chơi vui vừa nâng cấp đội hình

Nhằm mang tinh thần "Đủ Đội – Đủ Hội – Đủ Vui" vào trải nghiệm thực tế, FC Mobile VN khởi động chuỗi 3 sự kiện ingame đặc biệt diễn ra xuyên suốt dịp Tết.

Nổi bật là sự kiện Vietnam All Star 2026 – Sưu tập đủ 11 cầu thủ Việt (từ 12/2/2026). Người chơi chỉ cần hoàn thành các thử thách hằng ngày để nhận miễn phí trọn bộ 11 ngôi sao VNAS 2026, qua đó xây dựng "full team color" Việt Nam cực kỳ hoành tráng. Đặc biệt, ngay trong ngày đầu tiên, game thủ còn có thể đổi 5 cầu thủ mùa trước như Xuân Son, Văn Toàn, Công Phượng, Hoàng Đức và Văn Hậu sang phiên bản VNAS 2026 với chỉ số được nâng cấp mạnh mẽ.

Song song đó là sự kiện Tết Đủ Đầy – Nhận lì xì vàng đầu năm diễn ra từ 10/2 đến 26/2/2026. Chỉ cần đăng nhập và hoàn thành nhiệm vụ trong 3 ngày Tết, người chơi sẽ nhận ngay những bao "lì xì vàng" chứa nhiều tài nguyên giá trị như FV, đá quý hay huy hiệu thăng hạng.

Không khí năm mới còn thêm phần sôi động với sự kiện Tết Bính Ngọ – Săn cầu thủ tuổi Ngựa (từ 12/2/2026), nơi các huấn luyện viên có cơ hội chiêu mộ những ngôi sao bóng đá thế giới cầm tinh con Ngựa – được xem là những "chiến mã" mang lại may mắn và sức mạnh cho đội hình.

Một mùa Tết trọn vẹn cho cộng đồng game thủ

Thông qua loạt hoạt động kết hợp giữa hình ảnh, âm nhạc và trải nghiệm ingame, FC Mobile VN mang đến một mùa Tết Bính Ngọ đầy đủ cảm xúc. Đó là cái Tết "đủ đội" với 11 tuyển thủ Việt Nam hội tụ, "đủ hội" với cộng đồng game thủ gắn kết và "đủ vui" nhờ hàng loạt phần quà hấp dẫn.

Không chỉ đơn thuần là một trò chơi, FC Mobile VN đang dần trở thành không gian kết nối những người yêu bóng đá, đặc biệt là giới trẻ – nơi niềm tự hào bóng đá Việt Nam được tái hiện sống động trong thế giới số.

Để cập nhật tin tức mới nhất về Garena FC Mobile Việt Nam, hãy theo dõi các kênh chính thức của nhà phát hành: Official Website: https://fcmobile.garena.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/easfcmobilevn

Instagram: https://www.instagram.com/easfcmobilevn

YouTube: https://www.youtube.com/@easfcmobilevn

TikTok: https://www.tiktok.com/@easfcmobilevn

Garena FC Mobile đã chính thức ra mắt tại Việt Nam từ ngày 16/10/2025, sở hữu phiên bản tối ưu cho thị trường trong nước với bình luận tiếng Việt cùng hàng trăm sự kiện lớn nhỏ. Hiện game đã có mặt trên Google Play và App Store, cho phép người chơi dễ dàng tải về và trải nghiệm không khí sân cỏ sôi động mọi lúc, mọi nơi.