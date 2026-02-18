Lê Dương Bảo Lâm tạo trend “ngọ quế” gây ám ảnh toàn cõi mạng Tết này

Và điều thú vị là "hiện tượng mạng" ấy lại bắt đầu từ một chi tiết rất nhỏ trong TVC Tết mới của Play Together với sự góp mặt của Lê Dương Bảo Lâm.

"Ngọ quế" – từ một câu nói trong TVC thành từ khóa gây "ám ảnh" MXH Tết này

Những ngày cận Tết, dân mạng bỗng như hẹn nhau nói cùng một câu. Lướt Facebook thấy "ngọ quế", mở TikTok vẫn "ngọ quế", vào hội chat bạn bè cũng lại "ngọ quế". Ít ai để ý, nhưng cụm từ này thực ra bắt đầu từ TVC Tết của Play Together.

Trong một phân cảnh ngắn, Lê Dương Bảo Lâm vừa nhảy vừa tung hứng trên nền nhạc "ngọ quế" liên tục lặp lại, kèm biểu cảm nửa nghiêm túc nửa tấu hài quen thuộc. Chỉ vài giây, không phải câu thoại quan trọng, cũng chẳng phải slogan chính, nhưng đủ lạ để người xem nhớ — và phần còn lại internet nhanh chóng làm thay.

Đoạn clip bị cắt ra, lặp lại, ghép nhạc rồi "thả" vào đủ tình huống đời sống: ngày mùng một đi chúc tết họ hàng, mở phong bao lì xì hay thậm chí là ngày đầu quay lại đi học sau tết,... Từ một câu gần như vô nghĩa, "ngọ quế" dần biến thành meme lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Càng không rõ nghĩa lại càng dễ lan, đúng kiểu nội dung nhẹ đầu mà Gen Z cực kỳ ưa chuộng.

Dương Lâm gây sốt với tạo hình độc lạ và điệu nhảy "ngọ quế" ám ảnh mùa Tết

Sức hút của cụm từ này trước hết nằm ở sự lạ tai: hai chữ không cần hiểu vẫn thấy buồn cười, người xem tiếp nhận bằng cảm xúc hơn là lý giải. Tuy nhiên, màn chơi chữ sang "nghệ quớ" ngay sau đó khiến khán giả như được "bật mí" một cách hài hước, vừa khó hiểu lại vừa hợp lý của cụm từ theo logic… internet. Và quan trọng nhất, ai cũng có thể tham gia: không cần đạo cụ hay quay dựng cầu kỳ, chỉ cần bắt chước tông giọng Lê Dương Bảo Lâm cùng một biểu cảm hơi "đơ" và nhảy theo là đã nhập hội.

Xem clip dance "ngọ quế" ở đây:

Chỉ cần bật nhạc Tết từ VNG, người chơi đã có thể nhập hội trend ‘ngọ quế’ cực dễ, hòa mình vào không khí ‘Tết Bính Ngọ – Tung Tính Ngựa’ rộn ràng mùa lễ hội

Trào lưu này cũng vô tình khớp với tinh thần Tết Bính Ngọ – "Tung Tính Ngựa": Tết không cần khuôn mẫu, không cần câu chữ trau chuốt, mỗi người có thể vui theo cách riêng. Trong bối cảnh người trẻ chuộng giải trí nhanh, nhẹ nhàng, "ngọ quế" vì thế trở thành một kiểu giao tiếp mới trên mạng xã hội — đơn giản, vui vẻ nhưng lại tạo cảm giác kết nối rất rõ ràng.

Không dừng lại ở TVC, Play Together tiếp tục nối dài tinh thần "Tết Bính Ngọ – Tung Tính Ngựa" bằng một hashtag challenge trên mạng xã hội. Người chơi được khuyến khích thực hiện dance challenge cả trong game lẫn ngoài đời trên nền nhạc Tết của PTG, kết hợp CapCut Template hoặc Effect và đăng tải kèm các hashtag #PlayTogetherVNG #TetNgoRoNgua #HTCTet2026. Bên cạnh yếu tố giải trí, thử thách còn tăng sức hút khi trao tặng nhiều phần quà hiện vật cho các bài dự thi nổi bật như máy ảnh Instax, loa JBL, máy ảnh và các set mỹ phẩm.

Chi tiết thể lệ chương trình Hashtag Challenge:

https://playtogether.vnggames.net/tin-tuc/tin-tuc/the-le-va-giai-thuong-hashtag-challenge-tet-ngo-ro-ngua-2026.html?fbclid=

Rất nhiều phần thưởng hấp dẫn trong sự kiện Hashtag Challenge dành cho người chơi khi tham gia

Không đặt nặng đúng – sai hay độ hoàn hảo, thử thách được xây dựng theo đúng tinh thần của Play Together: chỉ cần vui và dám sáng tạo là đã có thể tham gia. Từ một TVC mang tính gây cười, chiến dịch dần mở rộng thành một sân chơi cộng đồng, nơi người chơi chủ động chia sẻ cách đón Tết của riêng mình. Và khi những video ngẫu hứng ấy tiếp tục xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, câu chuyện về "ngọ quế" cũng không còn nằm trong phạm vi một đoạn quảng cáo, mà trở thành một phần không khí Tết mà ai cũng có thể góp mặt.

Khi một trend Tết giúp Play Together "len lỏi" vào đời sống mạng xã hội

Điểm đáng chú ý là Play Together không hề gượng ép tạo trend. TVC chỉ như mồi lửa ban đầu, còn cộng đồng mới là người khiến nó lan rộng. Người xem không bị kêu gọi tham gia thử thách, họ tự sử dụng vì thấy vui.

Nhờ vậy, thương hiệu xuất hiện tự nhiên trong câu chuyện Tết trên mạng xã hội. Người ta có thể không nhắc trực tiếp đến trò chơi, nhưng mỗi lần "ngọ quế" xuất hiện, hình ảnh Play Together vẫn được gợi nhớ.

Trend này cũng góp phần củng cố hình ảnh của Play Together: không chỉ là một trò chơi giải trí vui nhộn mà còn mang lại cảm xúc, sự sáng tạo và kết nối giữa người chơi. Khi một câu thoại trong game có thể trở thành câu cửa miệng ngoài đời, ranh giới giữa thế giới ảo và cuộc sống hàng ngày dần được thu hẹp. Trò chơi từng bước tiến gần hơn với đời thực, trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt của cộng đồng người chơi.

Có thể sau mùa Tết, mạng xã hội sẽ có thêm nhiều meme mới. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chỉ cần nghe ai đó buột miệng "ngọ quế", người ta lập tức hiểu rằng mùa xuân năm nay đang có một trò vui chung. Và đôi khi, thành công của một chiến dịch không nằm ở việc khán giả nhớ bạn quảng cáo gì, mà là họ tự nhiên nhắc đến bạn trong câu chuyện thường ngày.

Một số nền tảng của Play Together:

- Trang chủ: playtogether.vnggames.com

- Fanpage: www.facebook.com/playtogethervietnamofficia

- Group cộng đồng: www.facebook.com/groups/ptvng