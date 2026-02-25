Tình cũ của cậu hai nhà Beckham vội vã "bỏ chạy" sau 20 phút vì đụng độ đàng trai và bạn gái mới

Tuần lễ Thời trang London (LFW) vừa chứng kiến một tình huống "dở khóc dở cười" đúng chuẩn rủi ro nghề nghiệp của giới người mẫu. Tâm điểm không ai khác chính là Mia Regan - nàng mẫu gắn bó 5 năm với quý tử nhà Beckham.

Chuyện là trong show diễn của Burberry, Mia ngồi chễm chệ ở hàng ghế đầu (Front Row) để chứng kiến "người cũ" Romeo sải bước trên sàn catwalk. Đáng nói hơn, ngay bên cạnh là cô bạn gái DJ nóng bỏng Kim Turnbull đang hò reo cổ vũ nhiệt tình cho bạn trai. Dù ở show diễn, cả hai đã rất chuyên nghiệp để tránh những ánh mắt chạm nhau, nhưng drama vẫn bị giới truyền thông tóm gọn.

Romeo Beckham và Kim Turnbull đã đến câu lạc bộ Twenty Two ở London để dự tiệc sau sự kiện (Ảnh: Splash)

Sau khi kết thúc show, hội celeb và dàn mẫu được mời đến "quẩy" tại câu lạc bộ Twenty Two Club cực sang chảnh ở Mayfair. Mia Regan là người đến đầu tiên, phong thái đầy tự tin. Tuy nhiên, đúng 10:35 tối, khi Romeo dắt tay Kim Turnbull lù lù xuất hiện, không khí bỗng chốc "đóng băng".

Chỉ đúng 20 phút sau khi "đối thủ" có mặt, Mia đã vội vã rời khỏi địa điểm. Ống kính của paparazzi đã bắt trọn khoảnh khắc cô nàng bước ra xe với một nụ cười mà netizen chỉ biết nhận xét là "sượng trân". Có vẻ như việc nhìn thấy người mình từng suýt dọn về sống chung nay lại mặn nồng bên người mới là một thử thách quá sức chịu đựng với Mia.

Mia Regan đến trước - nhưng chỉ 20 phút sau khi Romeo và Kim xuất hiện, cô ấy đã vội vã rời đi (Ảnh: Splash)

Cái kết cho mối tình thanh xuân 5 năm

Romeo và Mia bắt đầu hẹn hò từ năm 2019 và từng được coi là cặp đôi đẹp nhất nhì giới trẻ nước Anh. Cả hai chỉ vừa mới thông báo đường ai nấy đi vào tháng 2/2024, ngay sau khi kế hoạch dọn về sống chung thất bại.

Dù khi chia tay, Romeo từng viết những lời ngôn tình như: "Chúng tôi vẫn giữ tình bạn bền chặt", nhưng thực tế tại bữa tiệc vừa qua đã chứng minh điều ngược lại. Trong khi đó, Kim Turnbull hiện đã trở thành "gương mặt thân quen" trong các buổi tụ họp của gia đình Posh và Becks, ngầm khẳng định vị trí "chính cung" không thể lay chuyển.