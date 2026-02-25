Xuân Son tức giận ném chai nước

Tối 24/2, CLB Nam Định có chuyến hành quân tới sân của Thể Công Viettel trong trận đấu bù vòng 10 V.League 2025/2026. Sau khi bị loại khỏi C2 châu Á, Xuân Son cùng các đồng đội rất quyết tâm tìm lại mạch chiến thắng tại V.League. Tuy nhiên, đối thủ của họ lại là một tập thể chơi vô cùng chắc chắn và lỳ lợm. Suốt 90 phút, CLB Nam Định tạo ra vô số cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel lại có được bàn thắng nhờ công của Lucao.

Thất bại với tỷ số 0-1, CLB Nam Định tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng với chuỗi 10 trận liên tiếp không thắng tại V.League.

Sau trận đấu với Thể Công Viettel, tiền đạo Xuân Son đã không thể giấu được sự thất vọng. Anh ném chai nước một cách giận dữ.

Xuân Son ném chai nước (Ảnh: BTV Thành Vinh)

Thực tế, chân sút nhập tịch này đã chơi đầy cố gắng và có nhiều pha xử lý ấn tượng, chỉ tiếc rằng, người chơi hay hơn lại là thủ môn Văn Việt của đội chủ nhà. Chiến thắng này giúp Thể Công Viettel xây chắc vị trí thứ 3 trên BXH với 25 điểm, hơn CLB Hà Nội 4 điểm. Ở vòng đấu đầu tiên của lượt về, hai đội bóng này sẽ chạm trán nhau trong trận đấu derby thủ đô vào ngày 1/3.