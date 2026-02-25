Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh khoe chân dài cực phẩm trên sân bóng rổ, combo gái xinh giỏi thể thao ai gặp cũng mê

Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái thừa hưởng từ bố mẹ - MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo, hotgirl Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc) còn khiến dân tình ấn tượng với chiều cao vượt trội và thần thái cực cuốn khi trổ tài chơi bóng rổ. Nhìn những khung hình này, ai cũng phải thốt lên: "Nữ thần học đường là đây chứ đâu!".

Trong bộ ảnh mới nhất được chia sẻ, Hạt Dẻ xuất hiện trong trang phục thi đấu bóng rổ năng động với áo số và quần short. Ngay lập tức, đôi chân dài thẳng tắp, trắng không tì vết của cô bạn đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Dù chỉ là những khoảnh khắc tập trung ném bóng hay đứng trên sân, chiều cao ấn tượng cùng tỉ lệ cơ thể chuẩn chỉnh của con gái út nhà MC Quyền Linh vẫn nổi bần bật, không hề kém cạnh bất kỳ người mẫu chuyên nghiệp nào.

Khác với vẻ điệu đà, dịu dàng thường thấy trong những bộ váy xòe công chúa, Hạt Dẻ trên sân bóng rổ mang đến một nguồn năng lượng hoàn toàn mới: khỏe khoắn, hiện đại và cực kỳ cá tính.

Mái tóc buộc cao năng động giúp tôn lên gương mặt thanh tú, sống mũi cao và đôi mắt to tròn. Những khoảnh khắc cô bạn chăm chú căn chỉnh góc ném hay nhắm mắt tập trung trước khi thực hiện cú phạt bóng đều toát lên vẻ cuốn hút lạ kỳ. Dù là chụp chính diện hay góc nghiêng thần thánh, nhan sắc của Hạt Dẻ vẫn khiến dân mạng phải xuýt xoa vì quá xinh.

Việc Hạt Dẻ đam mê bóng rổ càng khiến cộng đồng mạng yêu mến hơn. Không còn là hình ảnh "tiểu thư" mong manh, cô bạn cho thấy sự đa năng khi vừa học giỏi, vừa có năng khiếu nghệ thuật lại còn chơi thể thao "rất gì và này nọ".

Hình ảnh một cô gái xinh đẹp, chiều cao 1m70, mồ hôi rơi trên sân bóng nhưng vẫn rạng rỡ chính là định nghĩa phù hợp cho "nữ thần thanh xuân" trong lòng các bạn trẻ. Nhiều netizen dự đoán, với sắc vóc và tài năng hiện tại, Hạt Dẻ chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm nếu quyết định lấn sân vào các cuộc thi nhan sắc trong tương lai.