Profile "khủng" của "công chúa tuyết" hot nhất Olympic: 6 huy chương, 1580 điểm SAT, học vật lý lượng tử Stanford, kiếm 23 triệu đô

Trong thế giới thể thao hiện đại, hiếm có cái tên nào đủ sức làm lu mờ cả những tranh cãi chính trị lẫn sự khắc nghiệt của thời gian như Eileen Gu (Cốc Ái Lăng). Bước ra từ ánh hào quang rực rỡ của Bắc Kinh 2022, cô gái 22 tuổi vừa chính thức khép lại kỳ Thế vận hội Mùa đông 2026 tại Milano Cortina với một vị thế hoàn toàn mới: Vận động viên trượt tuyết tự do vĩ đại nhất mọi thời đại.

Đỉnh cao chói lọi tại Milano Cortina 2026

Trở lại đấu trường Olympic năm nay, Eileen Gu không chỉ mang theo kỳ vọng của hàng tỷ người hâm mộ mà còn cả áp lực khủng khiếp từ những chấn thương dai dẳng suốt 4 năm qua. Tuy nhiên, tại Livigno Snow Park vào ngày 22/2 vừa rồi, cô đã tạo nên một "cú nổ" thực sự.

Với số điểm gần như tuyệt đối 94.75, Eileen đã bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng nội dung Halfpipe, đồng thời bỏ túi thêm 2 Huy chương Bạc ở nội dung Slopestyle và Big Air. Tổng cộng 6 huy chương qua hai kỳ Olympic đã biến cô thành "kẻ hủy diệt kỷ lục", người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử môn thể thao này sở hữu bộ sưu tập huy chương đồ sộ đến thế. Hình ảnh Eileen khoác trên mình bộ đồ trượt tuyết thêu hình rồng đặc trưng, ngạo nghễ trên đỉnh bục vinh quang, đã trở thành biểu tượng khó quên của kỳ đại hội năm nay.

VĐV Eileen Gu cầm trên tay ba tấm huy chương mà cô giành được tại Thế vận hội Milano Cortina (Ảnh: Reuters)

"Con nhà người ta" phiên bản đời thực: Từ Stanford đến sàn diễn xa xỉ

Điều khiến cả thế giới vừa ngưỡng mộ vừa "áp lực" khi nhắc đến Eileen Gu chính là khả năng cân bằng cuộc sống đến mức siêu phàm. "Không chỉ là một 'quái kiệt' trên dải tuyết trắng, Eileen Gu còn khiến giới học thuật ngả mũ khi sở hữu bảng thành tích học tập chuẩn 'con nhà người ta'. Cô nàng từng gây sốc khi đạt mức điểm gần như tuyệt đối 1.580/1.600 trong kỳ thi SAT - tấm vé vàng đưa cô thẳng tiến vào Đại học Stanford danh giá.

Cô là một sinh viên xuất sắc chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Stanford. Ngoài ra, Eileen Gu còn có sự quan tâm đặc biệt đến Vật lý lượng tử. Ngay cả giữa những hiệp thi đấu căng thẳng, bạn bè vẫn thấy cô nhắn tin trao đổi bài tập hay nghiên cứu về vật lý lượng tử để hiểu rõ hơn về quỹ đạo các cú nhảy.

Eileen Gu là công chúa tuyết đình đám Trung Quốc (Ảnh: Xinhua)

Trên phương diện thương mại, Eileen Gu hiện là "cỗ máy in tiền" đích thực. Theo báo cáo mới nhất của Forbes, cô đứng vị trí thứ 4 trong danh sách các nữ vận động viên thu nhập cao nhất thế giới năm 2025 với hơn 23 triệu USD. Với việc vừa thâu tóm thêm 3 huy chương tại Ý, con số này dự kiến sẽ tăng vọt khi cô là gương mặt đại diện của những "ông lớn" như Louis Vuitton, Tiffany & Co. hay Porsche. Từ dải tuyết trắng đến thảm đỏ Met Gala, Eileen Gu chứng minh rằng phụ nữ có thể mạnh mẽ, thông minh và lộng lẫy cùng một lúc.

Nhan sắc xinh đẹp của nữ người mẫu kiêm VĐV triệu đô Eileen Gu (Ảnh: Getty, Lofficiel)

Những giọt nước mắt sau hào quang tỷ đô

Phía sau sự hoàn hảo mà truyền thông ca ngợi, năm 2026 cũng chứng kiến một Eileen Gu rất khác - nhạy cảm và đầy nghị lực. Ngay sau khi thực hiện cú nhảy lịch sử để giành HCV, Eileen đã không kìm được nước mắt tiết lộ một tin buồn: Bà của cô vừa mới qua đời. "Cháu không hứa với bà rằng cháu sẽ thắng, nhưng cháu đã hứa rằng cháu sẽ dũng cảm như bà vậy," lời chia sẻ nghẹn ngào của cô đã lay động hàng triệu trái tim, xóa nhòa đi những định kiến về một "nepo baby" hay những tranh cãi về quốc tịch.

Eileen Gu bật khóc ở phòng họp báo (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, cuộc sống tại Stanford của cô cũng không hề màu hồng khi cô từng phải đối mặt với những kẻ bám đuôi và sự cố xâm nhập trái phép vào ký túc xá. Thế nhưng, thay vì lùi bước, Eileen chọn cách đối đầu trực diện, sử dụng tiếng nói của mình để bảo vệ quyền lợi cho các vận động viên trẻ và thúc đẩy sự bình đẳng trong thể thao.

Ở tuổi 22, Eileen Gu đã có trong tay tất cả những gì mà một người bình thường phải mất cả đời để mơ ước. Cô không chỉ trượt tuyết để giành huy chương, cô trượt tuyết để truyền cảm hứng. Như lời cô đã nói sau trận chung kết: "Nếu chỉ có một cô bé ngoài kia cầm đôi ván trượt lên vì nhìn thấy tôi ngày hôm nay, đó mới thực sự là tấm Huy chương Vàng quý giá nhất của tôi".