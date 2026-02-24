Từng gây tranh cãi vì ôm hôn con gái, nay David Beckham đưa Harper đi du lịch riêng, mặt mộc tiểu thư gây sốt

Trong kỳ nghỉ mới đây, cựu danh thủ 50 tuổi David Beckham đã đưa con gái ít Harper Seven Beckham, tới khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Courchevel để tận hưởng những ngày chỉ có hai cha con.

Trên Instagram, Beckham vừa chia sẻ loạt ảnh thân thiết cùng dòng nhắn nhủ đầy tình cảm: "Việc tạo ra kỷ niệm với các con, dù là cùng nhau hay từng người một, luôn quan trọng đối với tôi. Tuần này, tôi và Harper đã tạo thêm vài kỷ niệm nữa. Yêu con, cô gái xinh đẹp".

Harper mặt mộc, trượt tuyết cực "cool"

Trong những bức ảnh selfie giữa nền tuyết trắng, Harper gây chú ý bởi gương mặt gần như để mộc hoàn toàn, làn da trong trẻo đúng tuổi thiếu nữ. Không son phấn cầu kỳ, không váy áo công chúa, cô bé 14 tuổi diện nguyên set đồ trượt tuyết đen cá tính, kết hợp mũ bảo hộ đồng bộ và kính Oakley, trông vừa năng động vừa phong cách.

David cũng chọn phong cách đơn giản với áo khoác giữ nhiệt màu xám, khăn quàng cổ và mũ bảo hộ đầy đủ. Cả hai được hướng dẫn viên riêng kèm cặp, sau đó cùng nhau thưởng thức sô-cô-la nóng và bữa trưa trên núi.

Buổi tối, hai cha con tiếp tục có bữa ăn dưới ánh nến lung linh với cá mòi và khay charcuterie thịnh soạn. Nụ cười rạng rỡ của Harper trong ánh đèn ấm áp nhanh chóng trở thành tâm điểm chia sẻ trên mạng xã hội.

Hành động ghi điểm giữa đường trượt

Không chỉ viral vì khoảnh khắc cha con tình cảm, David còn được khen là "quý ông thực thụ" khi nhanh chóng hỗ trợ một phụ nữ bị chấn thương đầu sau cú ngã tại khu trượt tuyết.

David Beckham đã giúp tháo ván trượt cho cô gái, kiểm tra tình trạng và ở lại cho tới khi đội ngũ y tế xuất hiện. Một nhân chứng cho biết David tỏ ra vô cùng lo lắng và cư xử rất điềm tĩnh, lịch thiệp.

Gia đình Beckham: Vẫn gắn kết giữa tin đồn rạn nứt

Chuyến đi của David và Harper diễn ra trong bối cảnh gia đình Beckham đang xa cách với con trai cả Brooklyn. Trước đó không lâu, cả nhà vẫn cùng xuất hiện tại London để mừng sinh nhật 21 tuổi của Cruz.

David cũng là người đầu tiên đăng lời chúc đầy xúc động dành cho cậu con trai: tự hào vì Cruz "tử tế, chu đáo và trung thành tuyệt đối". Những dòng chia sẻ ấy được cho là ẩn chứa nhiều tâm tư khi nhắc đến giá trị gia đình.

Trong khi đó, Victoria vẫn xuất hiện đầy sang trọng bên chồng và các con. Romeo và bạn gái Kim Turnbull cũng tay trong tay sánh bước phía sau.

Dù có những tin đồn xoay quanh nội bộ, hình ảnh David chủ động nắm tay con gái, đỡ vợ xuống bậc thềm hay dành thời gian riêng cho từng người con cho thấy anh vẫn nỗ lực giữ vai trò người chồng - người cha mẫu mực.

Và lần này, giữa tất cả những ồn ào, điều khiến dân mạng quan tâm nhất lại chỉ đơn giản là: một ông bố nổi tiếng đang cố gắng tạo thêm kỷ niệm với con gái tuổi teen - và một Harper lớn dần, rạng rỡ theo cách rất tự nhiên.