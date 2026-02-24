Khung hình nhà vợ "cực phẩm" của Văn Hậu: Mẹ vợ trẻ đẹp đọ sắc Doãn Hải My, vì sao bố vợ luôn vắng mặt?

Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu cùng mẹ và các em ruột gây chú ý khi chia sẻ ảnh gia đình đầu năm mới với visual đồng đều, thần thái sang trọng và đặc biệt là nhan sắc trẻ trung của mẹ vợ hot nhất làng bóng đá liên tục gây sốt.

Trong khung hình, Doãn Hải My diện áo dài vàng nhã nhặn, đứng cạnh mẹ và hai em trai. Cả gia đình chọn tông áo dài xanh - vàng thanh lịch, tạo nên tổng thể vừa truyền thống vừa hiện đại. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng "zoom" nhiều nhất lại là nhan sắc của mẹ vợ Đoàn Văn Hậu.

Doãn Hải My xinh đẹp bên mẹ và các em trai (Ảnh: IGNV)

Bà Mai Đoàn - mẹ của Doãn Hải My xuất hiện trong tà áo dài xanh ngọc dịu dàng, mái tóc ngắn gọn gàng và gương mặt gần như không thấy dấu hiệu tuổi tác. Nhiều bình luận cho rằng nếu đứng riêng, khó ai đoán được cô đã có con gái lớn lập gia đình.

Thậm chí, nhiều người cho rằng khi Doãn Hải My đứng cạnh mẹ tạo nên combo visual "một chín một mười". Vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất nổi bật khiến bà Mai Đoàn trở thành tâm điểm của loạt ảnh.

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu gây sốt vì visual trẻ đẹp không tuổi (Ảnh: IGNV)

Bên cạnh mẹ, hai em trai của Hải My cũng gây chú ý với chiều cao nổi bật và phong thái chững chạc. Dễ thấy gia đình nàng WAG sở hữu nền tảng ngoại hình đồng đều, từ vóc dáng đến thần thái.

Khung hình ngoài trời với hàng dừa, nắng nhẹ hay check-in ngay trước biệt thự của vợ chồng Văn Hậu - Hải My càng làm nổi bật sự chỉn chu của cả nhà - đúng chuẩn gia đình "cực phẩm" mà dân mạng thường gọi vui.

Hai em trai của Doãn Hải My không hề kém cạnh chị gái về visual (Ảnh: IGNV)

Giữa cơn mưa lời khen, một số netizen lại đặt câu hỏi: vì sao trong các bộ ảnh gia đình của Hải My thường chỉ thấy mẹ và các con, còn bố cô hiếm khi xuất hiện?

Trước đó, trong nhiều dịp lễ Tết hay sự kiện quan trọng, bố của Hải My cũng rất ít khi lộ diện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây có thể đơn giản là lựa chọn cá nhân - không phải ai cũng thoải mái xuất hiện trước truyền thông, đặc biệt khi con gái đã trở thành người của công chúng.

Dù thế nào, loạt ảnh lần này vẫn đủ để "đốn tim" cộng đồng mạng. Một gia đình nền nã, kín tiếng nhưng sở hữu visual nổi bật tiếp tục giúp cái tên Doãn Hải My nhận về thêm vô số thiện cảm.