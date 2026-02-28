Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển đáng yêu hết nấc trên vai bố, hơn 2 tuổi đã tự tin cầm mic, là "chị đại" trong nhà

Mới hơn 2 tuổi nhưng Lisa (tên thật là Thuỳ Linh) - con gái út của cặp đôi nữ hoàng - kiện tướng dancesport Việt Nam Khánh Thi - Phan Hiển - đã sớm bộc lộ khí chất tự tin chuẩn "con nhà nòi" thừa hưởng từ bố mẹ.

Trong một sự kiện gần đây, cô bé diện váy công chúa bồng bềnh, tay cầm micro to gần bằng… nửa khuôn mặt nhưng vẫn cực kỳ dạn dĩ. Không hề rụt rè trước ánh đèn sân khấu, Lisa nhìn quanh khán phòng, nói chuyện, nhảy và tương tác tự nhiên khiến người lớn bên dưới phải bật cười thích thú.

Trước đó, những hình ảnh đời thường của Lisa khi được bố bế trên tay cũng đủ "đốn tim" netizen. Tựa đầu vào vai Phan Hiển, ánh mắt long lanh và biểu cảm ngây thơ của cô bé khiến dân mạng không ngớt lời khen: "Sinh ra đã có thần thái ngôi sao", "Chuẩn con nhà nòi nghệ thuật"...

Là em út trong nhà nhưng Lisa lại được nhận xét đúng chuẩn "chị đại". Ở nhà, cô bé thường xuyên thể hiện sự lanh lợi, chủ động và không ngại "ra oai" với các anh chị. Khánh Thi từng chia sẻ vui rằng con gái rất cá tính, thích được chú ý và đặc biệt mê sân khấu - điều có lẽ thừa hưởng từ bố mẹ là những nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp. Còn Phan Hiển lại phải thường xuyên giảng hoà khi Lisa "bắt nạt" anh trai cả Kubi.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao - nghệ thuật, Lisa từ nhỏ đã quen với ánh đèn, sàn diễn và những tràng pháo tay. Nhưng điều khiến khán giả yêu mến nhất không chỉ là sự dạn dĩ ấy, mà chính là nét hồn nhiên, đáng yêu đúng tuổi.

Mới hơn 2 tuổi đã tự tin cầm mic, phong thái đĩnh đạc giữa đám đông, bảo sao cư dân mạng không gọi cô bé là "chị đại nhí" của nhà Khánh Thi - Phan Hiển.



