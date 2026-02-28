Mai Dora bất ngờ tung MV làm ca sĩ

Mới đây, cộng đồng game thủ và khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi Mai Dora - nữ MC Esports đình đám chính thức trình làng MV Say What, đánh dấu màn debut trong vai trò ca sĩ trình diễn. Dù đã có một vị trí vững chắc trong làng game Việt và cuộc sống hôn nhân viên mãn bên cạnh BLV Văn Tùng, Mai Dora vẫn quyết định bước ra khỏi vùng an toàn. Cô tiết lộ dự án âm nhạc này đã được âm thầm ấp ủ suốt hơn hai năm qua.

Nhiều khán giả quen thuộc với hình ảnh Mai Dora là MC tại các sự kiện Esports lớn

Không chỉ góp giọng, nữ nghệ sĩ tân binh đã trực tiếp tham gia vào mọi khâu từ lên ý tưởng, định hướng hình ảnh cho đến việc chọn lọc ê-kíp, minh chứng cho một thái độ làm nghề cực kỳ nghiêm túc chứ không đơn thuần là một cuộc dạo chơi.

MAIDORA - SAY WHAT (Official Music Video)

Việc chuyển hướng từ một streamer, MC sang cầm mic chắc chắn không tránh khỏi những ánh nhìn hoài nghi và khắt khe từ dư luận. Bản thân Mai Dora cũng tự nhận thức được áp lực khổng lồ khi khoác lên mình danh xưng "hot girl đi hát" vốn mang nhiều định kiến. Tuy nhiên, thay vì né tránh, tại buổi họp báo ra mắt MV, cô nàng lại có những chia sẻ rất thẳng thắn và gai góc ngay trong ngày ra mắt.

Nữ MC không ngần ngại nhắc đến Chi Pu như một hình mẫu truyền cảm hứng mạnh mẽ cho bản thân. Mai Dora bày tỏ sự nể phục trước bản lĩnh và hành trình chinh phục khán giả của đàn chị, từ những ngày đầu ngập trong tranh cãi cho đến khi vươn mình trở thành một nghệ sĩ trình diễn thành công. Lời khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực để chứng minh thực lực của Mai Dora cho thấy một tâm lý vững vàng, sẵn sàng đương đầu với mọi sóng gió dư luận trong thời gian tới.

Ngoại hình của Mai Dora trong MV mới Say What

Để hiện thực hóa khát vọng và tinh thần mạnh mẽ của mình, Mai Dora đã chơi lớn khi bắt tay với những cái tên sừng sỏ trong giới sản xuất nghệ thuật. MV Say What được nhào nặn dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Kiên Ứng và đặc biệt là đội ngũ AntiAntiArt - những "quái vật" thực sự trong ngành sản xuất hình ảnh tại Việt Nam.

Sự kết hợp này mang đến một không gian thị giác ma mị, hiện đại và cực kỳ bùng nổ. Về phần nghe, ca khúc là một bản phối EDM pha trộn hip hop và R&B cực cháy, được thực hiện bởi dàn producer chất lượng như Keyri Phan, Xesi, Daniel Mastro. Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc bắt tai, Say What còn mang tinh thần như một bản tuyên ngôn về nữ quyền, đập tan mọi áp đặt tiêu cực và phô diễn trọn vẹn sự cá tính, quyến rũ của người phụ nữ hiện đại.