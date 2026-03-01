Văn Hậu lái Porsche chở Đình Bắc, còn kiên nhẫn chờ đàn em kí tặng loạt fan nhí, netizen: Thời thế đổi khác rồi!

Sau chiến thắng 3-1 của CLB CAHN trước HAGL trên SVĐ Hàng Đẫy tối 28/2 ở vòng 14 V.League 2025/2026, dân tình không chỉ bàn tán về màn trình diễn trên sân mà còn "lụi tim" vì khoảnh khắc cực đáng yêu ngoài đời của hai cầu thủ Đình Bắc và Văn Hậu.

Cụ thể, hậu vệ Đoàn Văn Hậu tự tay lái chiếc Porsche sang xịn đưa vợ con về, tiện thể chở đàn em Nguyễn Đình Bắc về CLB ở gần nơi nhà Văn Hậu sinh sống. Thế nhưng khoảnh khắc Văn Hậu kiên nhẫn ngồi chờ trong xe khi Đình Bắc bị fan nhí "bao vây" xin chữ ký còn đáng bàn hơn.

Trong đoạn clip được chia sẻ, Đình Bắc vẫn còn nguyên mồ hôi sau trận đấu nhưng cực kỳ nhiệt tình, cúi xuống ký tặng từng cuốn sổ, tờ giấy của các em nhỏ còn trò chuyện cực vui. Văn Hậu ngồi ghế lái, thỉnh thoảng ngoái nhìn ra ngoài, chờ đàn em hoàn thành "nhiệm vụ" với người hâm mộ mới cho xe lăn bánh.

Dân mạng lập tức gọi đây là màn "cưng Bắc còi tận nóc", hơn nữa còn đánh dấu sự chuyển giao thế hệ. Đình Bắc đại diện cho lứa cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam, hiện đang nhận được rất nhiều sự săn đón của người hâm mộ. Còn Văn Hậu từng là lứa cầu thủ vàng nổi danh của U23 và ĐT Việt Nam, nay lặng lẽ lùi về sau nhường hào quang cho lứa đàn em mới. Không chỉ chở Đình Bắc về bằng xế hộp tiền tỷ, Văn Hậu còn thể hiện sự chiều chuộng và ủng hộ tuyệt đối với hành động chiều fan của đàn em.

Nhiều bình luận hài hước: "Anh Hậu kiểu: Ký hết cho mấy bé đi rồi anh chở về!", "Đúng chuẩn anh lớn của năm đây rồi", "CAHN thắng đã vui, xem clip này còn vui hơn!", "Thời thế thay đổi rồi"...

Trên sân, CAHN có 3 điểm thuyết phục. Ngoài đời, hình ảnh các cầu thủ thân thiện, gần gũi với người hâm mộ càng ghi thêm điểm cộng. Và rõ ràng, với những khoảnh khắc như thế này, tình anh em trong đội bóng không chỉ thể hiện qua đường chuyền hay bàn thắng, mà còn nằm ở sự quan tâm rất đời thường sau mỗi trận đấu.