Tại sao chơi Pickleball lại hiểm hoạ chấn thương mắt?

Dù đang tạo nên một làn sóng thể thao bùng nổ trên toàn cầu nhờ tính giải trí và dễ tiếp cận, Pickleball lại tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng về thị lực mà đa số người chơi hiện nay vẫn đang chủ quan bỏ qua.

Cơn sốt thể thao và lỗ hổng an toàn

Tuy nhiên, đằng sau sự sôi động trên các mặt sân, giới chuyên môn nhãn khoa đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tỷ lệ chấn thương mắt đang gia tăng tỉ lệ thuận với số lượng người chơi.

Theo một nghiên cứu mới nhất được công bố trên tạp chí y khoa uy tín JAMA Ophthalmology , thực trạng bảo vệ mắt trong bộ môn này đang ở mức đáng báo động. Kết quả khảo sát cho thấy chỉ có khoảng 20% vận động viên chuyên nghiệp sử dụng kính bảo hộ khi thi đấu – một con số thấp đến khó tin đối với một môn thể thao có tốc độ bóng nhanh. Ở nhóm người chơi phong trào, mặc dù có khoảng 45% cho biết có quan tâm đến việc bảo vệ mắt, nhưng phần lớn không duy trì thói quen này thường xuyên.

Hiếm người sử dụng kính bảo hộ khi chơi pickleball (Ảnh: PickleballShop)

Cái bẫy từ sự "nhẹ nhàng"

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thờ ơ này xuất phát từ tâm lý chủ quan. Pickleball thường được quảng bá là môn thể thao "nhẹ nhàng", ít va chạm và phù hợp với người trung niên. Chính cái mác "dễ chơi" đã khiến nhiều người đánh giá thấp sức mạnh của quả bóng nhựa.

Thực tế, dù bóng pickleball làm từ nhựa và có trọng lượng nhẹ, nhưng trong các pha đôi công kịch tính, bóng có thể bay với tốc độ cực cao. Trong không gian sân hẹp, khoảng cách giữa các tay vợt rất gần, khiến thời gian phản xạ bị rút ngắn. Chỉ một tích tắc sơ sẩy, quả bóng hoặc thậm chí là cán vợt của đối phương có thể va thẳng vào vùng mắt, gây ra những tổn thương vĩnh viễn.

Đáng lo ngại hơn, trong số những người có ý thức đeo kính, có tới hơn 61% chỉ sử dụng kính cận hoặc kính râm thông thường. Theo các bác sĩ, đây là một sai lầm chết người. Kính thông thường không có khả năng chịu lực va đập mạnh; khi bị bóng đập trúng, tròng kính có thể vỡ vụn thành các mảnh sắc nhọn, đâm vào nhãn cầu và khiến mức độ chấn thương trở nên trầm trọng hơn gấp nhiều lần.

Hậu quả lâu dài và lời cảnh báo từ chuyên gia

Các bác sĩ nhãn khoa nhấn mạnh rằng chấn thương do pickleball không chỉ dừng lại ở vết bầm tím bên ngoài. Nhiều ca cấp cứu đã ghi nhận tình trạng xuất huyết tiền phòng, rách hoặc bong võng mạc, thậm chí là tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể sau chấn thương. Những tổn thương này nếu không được xử lý kịp thời có thể dẫn đến mù lòa.

Khác với các môn thể thao có tính đối kháng tương tự như squash hay racquetball kính bảo hộ là trang bị bắt buộc. Pickleball vẫn đang thiếu những quy định an toàn đồng bộ tại các giải đấu và sân chơi phong trào.

Để bảo vệ đôi mắt, các chuyên gia khuyến cáo người chơi tuyệt đối không nên chủ quan. Việc trang bị một chiếc kính bảo hộ thể thao chuyên dụng làm bằng chất liệu polycarbonate chịu lực là khoản đầu tư cần thiết nhất trước khi bước ra sân. Đồng thời, các ban tổ chức giải đấu và các câu lạc bộ cần sớm đưa quy định bảo hộ mắt vào điều lệ thi đấu để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho cộng đồng người chơi.