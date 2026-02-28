Chu Thanh Huyền bị mẹ Quang Hải "rượt đuổi" ngay tại cổng nhà vì dám làm điều này!

Đằng sau hành động này là một câu chuyện đầy tình thân và sự khéo léo của nàng WAG sinh năm 2000.

Màn "nói dối" ngọt ngào và sự bất ngờ cho ông bà nội

Trong chuyến về thăm quê nội tại Đông Anh (Hà Nội), Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải đã quyết định thực hiện một kế hoạch "tác chiến" bí mật. Cô không thông báo trước lịch trình, thậm chí còn "tung hỏa mù" để tạo sự bất ngờ tuyệt đối cho bố mẹ chồng khi đưa con trai Lido về thăm ông bà nội.

Khi thấy con dâu và cháu nội đột ngột xuất hiện ở cổng, bà Cúc (mẹ Quang Hải) đã không giấu nổi sự ngỡ ngàng lẫn vui sướng. Vì quá bất ngờ trước sự "lém lỉnh" của con dâu, bà đã có hành động "đánh yêu" và rượt đuổi Chu Thanh Huyền trong tiếng cười rộn rã. Khoảnh khắc này nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội, xóa tan mọi định kiến về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vốn thường bị coi là xa cách. Trên trang cá nhân, thậm chí nàng WAG còn thích thú khoe đoạn video kèm trạng thái: "Lớn rồi còn bị tẩn".

Chu Thanh Huyền bị mẹ chồng đánh yêu (Ảnh: FBNV)

Chu Thanh Huyền chia sẻ khoảnh khắc mẹ chồng nàng dâu lên mạng (Video: FBNV)

Kể từ khi chính thức về chung một nhà vớ Nguyễn Quang Hải, Chu Thanh Huyền luôn ghi điểm bởi sự gắn kết mật thiết với gia đình chồng. Không khó để nhận ra, trong hầu hết các sự kiện lớn nhỏ hay những khoảnh khắc đời thường, nàng WAG luôn nhận được sự ưu ái đặc biệt từ bố mẹ nam cầu thủ.

Bà Cúc thường xuyên xuất hiện trong các đoạn clip đời thường của con dâu, cùng chăm sóc bé Lido để Huyền yên tâm làm việc. Sự gần gũi này cho thấy bà coi Chu Thanh Huyền như con gái ruột trong nhà. Sự xuất hiện của thiên thần nhỏ Lido càng khiến mối quan hệ này trở nên bền chặt. Việc Chu Thanh Huyền chủ động tạo ra những bất ngờ nhỏ như chuyến thăm lần này cho thấy cô rất trân trọng tình cảm gia đình và muốn tạo niềm vui cho ông bà nội của con trai.

Gia đình Quang Hải có mối quan hệ tốt thường xuyên khoe khoảnh khắc đời thường lên mạng (Ảnh: FBNV)