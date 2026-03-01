Một đội tuyển sắp rút khỏi World Cup, Indonesia hoặc Trung Quốc liệu có “hưởng lợi”?

Sáng 1/3, theo một báo cáo từ tờ báo nổi tiếng Marca của Tây Ban Nha, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taji, đã xác nhận rằng đội tuyển quốc gia Iran có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút khỏi World Cup 2026 vì những lý ngoài bóng đá.

Do tình hình quân sự, hiện giải bóng đá quốc nội Iran đã bị tạm dừng, ngày nối lại sẽ được thông báo sau. Trong bối cảnh tình hình đất nước còn nhiều bất ổn, bóng đá và các sự kiện thể thao khác có thể không còn là mối quan tâm hàng đầu của người dân Iran nữa.

Là một đội tuyển mạnh của châu Á, đội tuyển Iran, xếp hạng 20 thế giới, đã giành quyền tham dự World Cup tại Mỹ, Canada và Mexico. Họ cũng là đội tuyển châu Á có thứ hạng cao thứ hai châu Á chỉ sau Nhật Bản.

Tại World Cup này, Iran nằm chung bảng với New Zealand, Bỉ và Ai Cập, và cơ hội tiến vào vòng tiếp theo của họ ban đầu rất khả quan. Tuy nhiên, khả năng Iran sẽ rút khỏi World Cup là rất cao và nếu rút lui, họ cũng cần tuân thủ những quy tắc của FIFA.

Iran khả năng sẽ rút khỏi World Cup 2026.

Theo trang 163 của Trung Quốc, thông thường, suất trống (nếu Iran rút lui) sẽ được dành cho đội thua trực tiếp ở vòng play-off liên quan, hoặc đội có thứ hạng cao nhất trong khu vực châu Á không đủ điều kiện tham dự.

Nếu việc thay thế không khả thi (do vấn đề về thời gian, visa hoặc đi lại), một suất trong bảng sẽ được dành cho một số ứng viên thay thế trong khi lịch trình vẫn không thay đổi; hoặc việc sắp xếp lại bảng sẽ được điều chỉnh trong những trường hợp đặc biệt.

Cũng theo hãng truyền thông Trung Quốc, ở châu Á thì UAE là đội có khả năng thay thế lớn nhất nếu Iran rút lui. UAE là đội có thứ hạng cao nhất tại vòng loại World Cup khu vực châu Á nhưng đã không giành được vé tham dự.

Một giải pháp khả thi khác là Iraq được vào thẳng bảng G, nơi Iran thi đấu, và UAE sẽ thay thế Iraq trong vòng play-off liên lục địa.

Các đội như Indonesia, Trung Quốc khả năng sẽ không có hy vọng thay thế nếu Iran rút lui.

Theo 163, chắc chắn trong bất kỳ trường hợp nào, theo quy định của FIFA, tuyển Trung Quốc (bị loại ở vòng loại thứ ba World Cup 2026) cũng không thể thay thế Iran dự World Cup 2026 giống như điều mà một số CĐV nước này đã hy vọng. Ngoài ra, một đội ở khu vực như Đông Nam Á là Indonesia (lọt vào vòng loại thứ 4) cũng gần như không có hy vọng thay Iran.



