Nam thần thanh xuân một thời nay đi phát tờ rơi, sống lay lắt cùng vợ trong căn phòng thuê chật chội

Nam tài tử Lee Seung Hyun từng là biểu tượng của dòng phim thanh xuân tại Hàn Quốc. Nhưng hiện tại, nam ngôi sao đã lâm cảnh hết thời, bị chìm vào quên lãng. Tới nay, nghệ sĩ họ Lee bất ngờ xuất hiện trên talk show được phát sóng trên kênh YouTube Teukjong Sesang và hé lộ về cuộc sống của anh ở thời điểm hiện tại sau khi không còn có cơ hội lên sóng truyền hình như trước.

Được biết, tình cảnh của Lee Seung Hyun lúc này đang vô cùng khó khăn, lay lắt. Từ 1 ngôi sao nổi bật của dòng phim thanh xuân nay anh phải chạy ăn từng bữa và đang lâm cảnh kinh doanh thua lỗ hết ngày này sang ngày khác.

Nam nghệ sĩ hiện đang mở 1 quán cà phê mang đi (khách đến mua cà phê mang về chứ không ngồi uống tại quán) ngay cạnh cửa hàng của vợ. Nhưng việc kinh doanh của anh không hề suôn sẻ chút nào khi doanh số liên tục báo lỗ. Ekip của kênh Teukjong Sesang đã công bố quá trình ghi hình Lee Seung Hyun bán cà phê trong 1 ngày và khiến công chúng không khỏi lo lắng trước tình trạng ế ẩm của quán do nam diễn viên mở. Sau khi đi phát tờ rơi trong nỗ lực kéo thêm khách cho quán, tài tử họ Lee chỉ đón được vỏn vẹn 2 nhóm khách trong suốt buổi sáng. Sau đó, anh dùng bữa trưa với tâm trạng buồn bã vì quán ế ẩm.

Lee Seung Hyun từng là biểu tượng của dòng phim thanh xuân tại Hàn Quốc. Ảnh: Naver

Nhưng nay nam diễn viên đã thay đổi nhiều so với thời hoàng kim và đang phải sống lay lắt vì gặp khó khăn tài chính. Ảnh: Naver

Lee Seung Hyun hiện phải đi phát tờ rơi và chạy ăn từng bữa. Ảnh: Naver

Lee Seung Hyun xót xa bày tỏ: “Tôi mệt mỏi rệu rã về mặt thể xác, đôi khi còn tự hỏi tại sao mình lại đi làm công việc này. Cửa hàng thua lỗ trầm trọng khiến tôi rất áp lực và cảm thấy có lỗi với vợ”.

Nam diễn viên cho biết thêm trước đây mình từng kinh doanh 1 quán cà phê làm ăn khá phát đạt quanh hồ trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, sau khi rời địa điểm tới đây và chuyển sang làm mô hình cà phê mang đi thì tình hình kinh doanh của nam diễn viên bỗng gặp nguy khốn trùng trùng.

Lee Seung Hyun giờ đây chỉ biết tự trách mình: “Tôi đã đổ hết tiền vào đây nhưng đã thất bại hoàn toàn. Có lẽ tôi không có đầu óc kinh doanh. Mong muốn lớn nhất của tôi lúc này đây là công việc làm ăn khởi sắc hơn để tôi còn trả món nợ ân tình cho vợ”.

Trước ống kính, nam diễn viên đình đám 1 thời rưng rưng nước mắt khi chia sẻ về thảm cảnh của vợ chồng mình ở thời điểm hiện tại: “Do căng thẳng kéo dài vì thua lỗ nặng nề, vợ tôi hiện đang mắc bệnh tiểu đường. 2 vợ chồng tôi đang phải tá túc trong 1 căn phòng nhỏ ngay trong cửa hàng đi thuê. Trước đây, vợ chồng tôi sống ở căn phòng bên cạnh nhưng vì chủ nhà chuyển tới đó ở nên chúng tôi phải dọn ra. Họ yêu cầu vợ chồng tôi rời đi đột ngột quá, chúng tôi chẳng biết đi đâu cả nên đành dọn vào đây”.

Vợ chồng Lee Seung Hyun sống chen chúc trong căn phòng thuê chật chội. Ảnh: Naver

Nam nghệ sĩ họ Lee giải thích thêm về cảnh sống lay lắt hiện tại: “Vốn dĩ vợ tôi có 1 căn hộ được phân nhưng vẫn cần trả thêm tiền để được sở hữu căn nhà này. Đáng tiếc là chúng tôi đã dồn hết tiền đầu tư vào quán cà phê nên giờ không thể vay thêm ngân hàng để trả nốt số tiền đó. Trong tình thế cấp bách, vợ chồng tôi đành phải sinh hoạt tạm bợ ngay tại cửa hàng này”.

Cuối chương trình đã ghi lại cảnh Lee Seung Hyun đến tìm 1 chuyên gia tư vấn khởi nghiệp để nhận những lời khuyên bổ ích. Chuyên gia nhanh chóng chỉ ra những điểm yếu của cửa hàng cà phê mà nam diễn viên họ Lee đang kinh doanh: “Cách trang trí bên ngoài gồm lồng chim, lông vũ gây ra cảm giác bừa bộn, không thu hút. Cần phải tạo ra 1 loại đồ uống đặc trưng cho khu vực này thay vì thực đơn đại trà”.

Nam diễn viên treo lông vũ trước cửa quán cà phê, tạo ra cảm giác mất thẩm mỹ. Ảnh: Nate

Nguồn: Hankooki