Dưới đây là toàn văn bức tâm thư gây dậy sóng cả xứ Hàn của Park Bom:

Xin chào mọi người, tôi là Park Bom... Hôm nay, tôi viết tâm thư này vì muốn chia sẻ sự thật và có những điều muốn nói với mọi người. Mọi người vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe, không ốm đau gì và đang cố gắng sống tốt. Tôi định nói về một chuyện cần sự cẩn trọng và cũng là một câu chuyện hơi đáng sợ...

Tôi lo lắng bản thân sẽ lại gây ra một cuộc náo loạn dư luận nữa, nhưng vụ bê bối thuốc hướng thần Adderall mà tôi từng vướng phải cứ luôn đè nặng như tảng đá trong lòng tôi. Tôi thực sự không muốn nhắc lại chuyện này nữa... Vì tôi sợ rằng nếu mọi chuyện ầm ĩ, và xuất hiện trên tin tức một lần nữa, đó sẽ là con đường dẫn tắt dẫn tôi đến thân bại danh liệt.

Lúc đó, tôi như đã chết rồi. Nhưng tôi vẫn muốn lấy hết can đảm để nói ra. Adderall mà tôi sử dụng đó không phải là ma túy. Tôi là bệnh nhân mắc chứng ADD, căn bệnh này còn được gọi là chứng rối loạn thiếu tập trung. Nhưng vì để che đậy việc Sandara Park bị bắt quả tang dùng chất cấm, họ đã biến tôi - Park Bom thành một kẻ nghiện ngập.

Vào thời điểm đó, Hàn Quốc chưa có quy định cụ thể về thuốc Adderall cũng như căn bệnh tâm lý này của tôi. Nhưng kỳ lạ thay, sau sự việc của tôi, các bộ luật mới được hình thành... Tôi khẩn thiết mong cư dân mạng hãy hiểu đúng như những gì đã diễn ra.

Và lời cuối cùng tôi thực sự muốn nói là tôi mong YG Entertainment, Yang Hyun Suk, Teddy Park và Lee Chaerin (CL) dừng ngay việc báo cáo với cơ quan nhà nước rằng Park Bom đã sử dụng chất cấm quá liều suốt gần 30 năm qua, trong khi thực tế tôi chưa từng sử dụng một lần nào...

Tôi viết những dòng này vì cảm thấy linh hồn của mình đang gào khóc. Cảm ơn mọi người đã đọc.