Ca sĩ điển trai ế 13 năm vì hôi miệng, nay hết thời bị tất cả bạn bè từ mặt

Sáng 1/3, tờ Koreaboo cho hay, nam ca sĩ điển trai Hàn Quốc Brian Joo (nhóm nhạc Fly To The Sky) đã làm khách mời trên talk show Breakfast 2 được phát sóng trên kênh YouTube của MC Jang Sung Kyu. Tại đây, Brian khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi tiết lộ hiện tại anh không có nổi 1 người bạn thân ở trong giới giải trí. Thông tin này gây sốc âu cũng là bởi nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ Brian có mối quan hệ rộng trong showbiz do anh từng rất nổi tiếng và có thâm niên hoạt động gần 27 năm trong nghề.

Brian gây sốc khi thú nhận anh không có nổi 1 người bạn trong giới giải trí. Ảnh: X

Cũng trong buổi trò chuyện mới đây, thành viên Fly To The Sky cũng hé lộ luôn lý do khiến anh hiện không còn kết bạn được với ai trong showbiz. Hóa ra tất cả là do nam nghệ sĩ đã hết thời, không còn giữ được ánh hào quang như trước, cho nên bạn bè mới dần trở mặt, “quay lưng”.

Trước ống kính, Brian không giấu nổi vẻ buồn bã: “Lúc còn sống ở Seoul, tôi chẳng kết thân với bất kỳ nghệ sĩ nào, kể cả những người sống cùng khu phố với mình. Vào thời kỳ tôi bùng nổ nhất, ngành giải trí luôn tồn tại sự cạnh tranh khốc liệt, chính điều này đã làm ngăn cản tình bạn thật sự giữa các nghệ sĩ có thể nảy nở, phát triển. Ở giai đoạn sau này, tôi đã chứng kiến những người từng thân thiết với mình bỗng thay đổi thái độ sau khi sự nghiệp của họ thăng tiến và vượt qua tôi. 1 lần nọ, tôi gặp lại người bạn trong phòng chờ sau thời gian dài. Tôi đã chào hỏi anh ta 1 cách vui vẻ, hòa đồng nhưng đổi lại, tôi bị người đó mắng thẳng mặt: ‘Anh à, giờ chúng ta ở đẳng cấp khác nhau rồi đấy nhé’ trong ngỡ ngàng”.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi thành công và vượt hơn Brian Joo trong sự nghiệp, nhiều người bạn trong giới đã chủ động cắt đứt quan hệ với nam ca sĩ này 1 cách phũ phàng. Theo đó, họ đã thẳng tay hủy theo dõi tài khoản Instagram của Brian mà không có 1 lời báo trước, khiến thành viên Fly To The Sky vô cùng sững sờ xen lẫn hoang mang.

“Đôi khi tôi tự hỏi ‘Mình đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy?’. Tôi đã rất sốc, nhưng bề ngoài vẫn phải mỉm cười” , Brian Joo xót xa bày tỏ. Cũng kể từ đó, nam nghệ sĩ bị sang chấn tâm lý nghiêm trọng đến mức không còn đủ tự tin để xây dựng tình bạn với các đồng nghiệp trong giới giải trí.

Brian khổ tâm khi chứng kiến cách bạn bè trong giới đối xử với mình. Ảnh: Naver

Không chỉ bị bạn bè bỏ rơi sau khi hết thời, Brian còn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người yêu suốt hơn 10 năm qua. Cụ thể, trong lần làm khách mời trên chương trình Oh’s Golden Clinic của Tiến sĩ tâm lý Oh Eun Young trước đó, Brian Joo đã thú nhận chuyện anh gặp rắc rối lớn vì bị hôi miệng. Theo lời nam ca sĩ, anh bị bạn gái cũ chia tay vì anh mắc chứng hôi miệng. Chứng bệnh này khiến anh tự ti và không có thêm bất kỳ mối quan hệ hẹn hò nào trong suốt 13 năm. “Tôi đánh răng xong, vừa nằm xuống giường thì miệng đã có mùi khó chịu. Tôi có thể cảm nhận mùi hơi thở khi nói chuyện. Khi đi ngủ, tôi lấy khăn hoặc chăn che mặt”, nam thần tượng tâm sự về nỗi khổ tâm.

Brian cho biết chứng hôi miệng chính là lý do khiến anh ế trong suốt 13 năm. Ảnh: Nate

Brian Joo từng là ca sĩ nổi tiếng đầu thập niên 2000 ở làng giải trí Kbiz. Anh là thành viên nhóm nhạc Fly To The Sky cùng Hwanhee. Nhóm nhạc đã gặt hái được nhiều thành công vang dội với hàng loạt bản hit tung hoành trên các bảng xếp hạng âm nhạc như Sea of Love, Missing You,... Nhưng tới nay, Brian đã lâm cảnh thất thế, hết thời, không còn giữ vững được độ hot như xưa.

Anh từng gặt hái được vô số thành tích đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp âm nhạc nhưng nay đã bước qua thời hoàng kim. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo