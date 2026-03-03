Dara (2NE1) lên tiếng nóng vụ bị Park Bom tố cáo nghiện ngập, tình chị em chấm hết từ đây

Trưa 3/3, Park Bom gây chấn động showbiz Hàn khi đăng tâm thư tố cáo người chị em Sandara Park (Dara) dùng chất cấm, còn công ty giải trí YG Entertainment dùng cô làm kẻ chịu tội thay. Nữ ca sĩ đồng thời yêu cầu đồng đội chung nhóm CL không bắt tay với chủ tịch Yang Hyun Suk và nhà sản xuất âm nhạc Teddy che đậy sự thật, tung tin đồn thất thiệt cô sử dụng ma túy để bôi nhọ.

Trước cáo buộc của Park Bom, người đại diện của Dara đã có chia sẻ chính thức với truyền thông Hàn Quốc. Trên YTN Star, phía Dara phủ nhận, khẳng định nữ ca sĩ sinh năm 1984 không sử dụng chất cấm và đang bị buộc tội vô căn cứ. "Đó là lời cáo buộc vô căn cứ hướng đến Dara", đại diện của thành viên nhóm 2NE1 tuyên bố.

Dara phủ nhận cáo buộc sử dụng chất cấm mà Park Bom tuyên bố trong tâm thư của mình. Ảnh: Nate.

Hiện, vụ tố cáo ầm ĩ của Park Bom hướng tới 2 thành viên 2NE1 là Dara và CL cũng như công ty YG Entertainment gây bàn tán xôn xao. Dù chưa rõ thực hư ra sao, nhưng những cáo buộc dính líu đến chất cấm này đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng, hình ảnh của các bên liên quan. Với tình hình căng như dây đàn lúc này, cư dân mạng cho rằng tình chị em của Park Bom với các thành viên còn lại trong 2NE1 sẽ chấm dứt từ đây. Trong tương lai, người hâm mộ khó lòng nhìn thấy 4 nữ idol huyền thoại này xuất hiện chung với nhau thêm lần nào nữa.

Từ năm 2025, mối quan hệ của các thành viên 2NE1 đã vướng nghi vấn rạn nứt khi Park Bom bất ngờ hủy theo dõi tài khoản mạng xã hội của Dara, CL và Minzy. Đến tháng 11 cùng năm, Dara tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng ở Macau (Trung Quốc), nhưng chỉ có 2 người đồng đội thân thiết CL và Minzy góp mặt. Trên trang cá nhân, Dara còn chia sẻ những khoảnh khắc đầy ý nghĩa bên 2 người chị em trong dịp đặc biệt mới đây kèm dòng chú thích: "Những khoảnh khắc được ở cạnh bên các thành viên (2NE1) thật sự vô cùng quý giá". Từ đây, 3 "mẩu" 2NE1 dính nghi vấn tẩy chay, cô lập Park Bom. Trong đó, Dara hứng chỉ trích dữ dội nhất vì bị cho là không thèm mời người chị em họ Park tới dự sinh nhật.

Tình chị em của Dara - Park Bom nhiều khả năng sẽ chấm dứt sau vụ tố cáo ầm ĩ vào trưa 3/3. Ảnh: Nate.

Trước đó, Park Bom cũng được cho là đã bị 3 thành viên còn lại trong 2NE1 cô lập. Ảnh: Nate.

Park Bom sinh năm 1984, ra mắt cùng 2NE1 vào năm 2009. Bên cạnh hoạt động nhóm với 2NE1, "giọng ca vàng" này còn có sự nghiệp solo thành công với các bản hit You And I, Don't Cry... Tuy nhiên, vì bê bối mang thuốc cấm vào Hàn Quốc vào năm 2014, Park Bom bị tẩy chay diện rộng và 2NE1 phải tan rã. Ngoài ra, việc mắc căn bệnh ADD (Rối loạn thiếu chú ý) và sưng hạch bạch huyết và cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe và ngoại hình của Park Bom.

Sau nhiều năm ở ẩn, nữ ca sĩ đã tái xuất và cùng 2NE1 đi tour vòng quanh châu Á. Tuy nhiên, tên tuổi cô liên tục vướng vào những ồn ào bên lề như gọi Lee Min Ho là chồng, sử dụng filter bóp mặt kỳ dị, liên tục mở mới tài khoản Instagram... Đến nay, Park Bom đã rút khỏi các hoạt động của 2NE1 vì lý do sức khỏe.

Nguồn: Nate