Hết cứu 1 nam chính phim Tết: 730 ngày bị cả showbiz xua đuổi, giờ lê la khắp nơi cầu cạnh đồng nghiệp

Trần Sơn Thông sinh năm 1976, từng cái tên nổi đình nổi đám sóng truyền hình giờ vàng của TVB. Anh được biết đến qua các phim Cộng Sự, Bằng Chứng Thép, Thi Công Kỳ Án 2, Kẻ Đánh Thuê... Năm 2023, Trần Sơn Thông còn bất ngờ giành giải Thị đế TVB nhờ vai nam chính trong series Toà Nhà Kim Tiêu.

Vậy nhưng, giờ đây, Trần Sơn Thông lại lâm cảnh hết thời, suốt 2 năm qua không nhận được bất kỳ lời mời đóng phim nào. Nguyên nhân TVB ghẻ lạnh tài tử này đến từ thái độ vô ơn, cư xử lồi lõm, ảo tưởng quá mức của anh.

Trần Sơn Thông là ngôi sao tai tiếng của màn ảnh xứ Hương Cảng. Ảnh: Instagram.

Nam thần gây phẫn nộ vì "tự đăng ảnh ngoại tình", qua cầu rút ván với TVB

Theo tờ Sina, Trần Sơn Thông sụp đổ danh tiếng lần đầu tiên vào năm 2010 sau khi anh công khai phản bội bà xã Dương Độ Bình. Nam diễn viên này đã phũ phàng đệ đơn ly hôn Dương Độ Bình vì si mê ái nữ trùm sòng bạc Macau Hà Siêu Vân.

Để lấy lòng người đẹp hào môn, anh còn chi bạc tỷ cung phụng Hà Siêu Vân, đăng ảnh tình tứ của họ lên mạng mà không nhớ rằng mình còn 1 người vợ ở nhà. Vụ việc ruồng rẫy người tào khang để chạy theo nhân tình nhà giàu khiến Trần Sơn Thông bị chỉ trích "tham vàng bỏ ngãi", trai tồi. Nhà thiết kế Dương Độ Bình ở bên Trần Sơn Thông từ khi anh chưa là ai trong ngành giải trí. Cô cũng là người hỗ trợ, giúp Trần Sơn Thông lấy được nhiều vai diễn trong các dự án hot của TVB.

Thế nhưng, giấc mộng làm rể hào môn của Trần Sơn Thông sớm tan vỡ. Anh không được gia tộc trùm sòng bạc Macau chấp nhận, đuổi cổ khỏi biệt thự nghìn tỷ vì tai tiếng bỏ vợ. Cái kết đắng này của Trần Sơn Thông từng khiến không ít người hả hê. Đến năm 2019, Trần Sơn Thông tái hôn với Apple - một cô gái ngoài ngành giải trí, sống kín tiếng và giản dị, khép lại chương cũ nhiều thị phi để bắt đầu cuộc sống gia đình ổn định hơn.

Trần Sơn Thông bỏ vợ (ảnh trái) để chạy theo tiểu thư hào môn Hà Siêu Vân. Cái kết là anh bị gia tộc trùm sòng bạc Macau đuổi cổ, vừa không có cửa làm rể nhà giàu, vừa mang tiếng xấu ngoại tình. Ảnh: On.

Nam diễn viên tái hôn với Apple - một cô gái ngoài ngành giải trí - vào năm 2019. Ảnh: Sina.

Sau khi mất sạch danh tiếng vì scandal ngoại tình, Trần Sơn Thông cố gắng xây dựng lại hình tượng, móc nối với TVB. Do đang thiếu nam chính, đài truyền hình hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc) đã chấp nhận cho Trần Sơn Thông thêm 1 cơ hội.

Ấy vậy mà sau khi lên ngôi Thị đế vào năm 2023, nam diễn viên lại mắc bệnh ngôi sao, yêu sách đủ điều, thường hay văng tục và thô lỗ với đồng nghiệp, cánh truyền thông. Không chỉ vậy, dù được TVB ra sức lăng xê, nam diễn viên này vẫn không cảm kích, bỏ sang Trung Quốc đại lục đóng phim, thay vì tập trung cống hiến cho nhà đài. Cách hành xử vô ơn, qua cầu rút ván của Trần Sơn Thông chọc giận lãnh đạo TVB. Từ đó, nhà đài không giao thêm bất kỳ kịch bản phim mới nào cho Trần Sơn Thông, thậm chí từ chối gia hạn hợp đồng vào năm 2025.

Trần Sơn Thông bị TVB cho vào danh sách đen vì vô ơn, mắc bệnh ngôi sao. Ảnh: Sina.

Cái kết đắng cho ngôi sao sống thực dụng, nhân cách tệ

Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc vào Tết Nguyên đán vừa qua, Trần Sơn Thông chẳng ngần ngại thú nhận anh đã thất nghiệp được 730 ngày ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Nam diễn viên cho biết bản thân rất hiếm khi nhận được kịch bản phim lớn, thi thoảng mới được mời đóng chính trong 1 vài dự án phim ngắn chiếu mạng ở Trung Quốc đại lục với thù lao rất thấp.

Vì vậy, 2 năm qua, Trần Sơn Thông phải đi lái taxi để kiếm tiền trang trải cuộc sống, nuôi vợ con. Gần đây, để cứu lấy sự nghiệp hết thời của mình, Trần Sơn Thông đã bán tháo nhiều tài sản có giá trị trong nhà để lấy tiền hùn vốn làm phim Tết mang tên Mẹ Muốn Tái Hôn với 2 đồng nghiệp Lâm Thịnh Bân, Lương Cạnh Huy. Tính đến hiện tại, tác phẩm do Trần Sơn Thông đóng chính và chỉ phát hành ở thị trường Malaysia này đã thu về 8 triệu HKD (26 tỷ đồng) doanh thu phòng vé.

Nam diễn viên đi lái taxi 2 năm qua, thậm chí bán tài sản hùn vốn làm phim để có được vai diễn. Ảnh: Instagram.

Theo tờ HK01, từ đầu năm 2026 đến nay, Trần Sơn Thông đã phải liên tục đi "ngoại giao", lê la khắp nơi nhờ vả đồng nghiệp hạng A giúp đỡ mình thoát khỏi tình cảnh bị xua đuổi, ghẻ lạnh ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Mới nhất, anh được trông thấy gặp gỡ Xa Thi Mạn - ngôi sao đang được TVB o bế - tại 1 quán ăn bình dân. Các nguồn tin trong showbiz cho biết Trần Sơn Thông muốn thông qua Xa Thi Mạn để làm lành với TVB. Anh cũng sẵn sàng đóng vai phụ trên màn ảnh để có việc làm.

Trần Sơn Thông đang nhờ vả Xa Thi Mạn giúp đỡ để được trở lại TVB đóng phim. Ảnh: HK01

Nguồn: HK01, On