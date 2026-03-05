Để phù hợp với từng giai đoạn của sự nghiệp, không ít mỹ nhân Vbiz mạnh dạn thay đổi phong cách của mình để tạo sự mới lạ trong mắt công chúng. Tuy nhiên, hiếm trường hợp nào tạo ra nhiều tranh luận như Angela Phương Trinh.

Từ nhỏ, cô đã ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình và nhanh chóng được khán giả nhớ đến với vẻ ngoài xinh xắn, gương mặt bầu bĩnh cùng lối diễn tự nhiên. Khi trưởng thành, nữ diễn viên dần xây dựng hình ảnh mỹ nhân gợi cảm của Vbiz, thường xuyên xuất hiện với phong cách quyến rũ và những bộ trang phục nổi bật mỗi khi dự sự kiện.

Một trong những dấu ấn khiến tên tuổi Angela Phương Trinh được truyền thông quốc tế nhắc đến là lần cô xuất hiện trên thảm đỏ Cannes 2016. Tại sự kiện này, nữ diễn viên diện thiết kế lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ, trang điểm đơn giản nhưng đủ toả sáng. Sau đó, nhiều trang tin quốc tế đăng tải, trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của sao Việt tại thảm đỏ quy tụ nhiều minh tinh quốc tế.

Angela Phương Trinh nhận được nhiều lời khen khi lựa chọn trang phục đơn giản nhưng ý nghĩa, đủ toả sáng trên thảm đỏ quốc tế

Dù hành trình sự nghiệp gây tranh cãi nhưng nhan sắc xinh đẹp của "bà mẹ nhí" là điều mà nhiều khán giả phải công nhận

Sau thời điểm gây chú ý tại Cannes, Angela Phương Trinh cũng trải qua giai đoạn nhiều biến động trong sự nghiệp. Tên tuổi của cô vì thế cũng có thời điểm "lên xuống" thất thường, trước khi nữ diễn viên dần kín tiếng hơn trong các hoạt động giải trí.

Cho đến thời gian gần đây, Angela Phương Trinh lại khiến công chúng bất ngờ với một hình ảnh hoàn toàn mới. Nữ diễn viên cắt tóc ngắn, chuyển sang phong cách thời trang mạnh mẽ, thường xuyên diện hoodie, đồ thể thao hoặc những set đồ mang hơi hướng unisex. Không chỉ vậy, cô còn chăm chỉ tập gym và khoe body săn chắc với cơ bụng rõ nét, khác hẳn vẻ mềm mại trước đây.

Diện mạo mới của Angela Phương Trinh gây xôn xao

Nữ diễn viên chăm chỉ tập gym, "độ body" vạm vỡ không khác gì vận động viên thể hình

Angela Phương Trinh cũng thay đổi gu thời trang, trở nên nam tính hơn so với trước

Cô quyết định cắt đi mái tóc dài, visual thay đổi 180 độ khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng

Sự thay đổi mạnh mẽ này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng việc làm mới hình ảnh là lựa chọn cá nhân và miễn bản thân cảm thấy thoải mái thì điều đó hoàn toàn bình thường. Ngược lại, không ít người lại bày tỏ sự tiếc nuối khi nhớ về hình ảnh ngọt ngào, quyến rũ từng làm nên thương hiệu của Angela Phương Trinh.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng phong cách mới của nữ diễn viên có thể là cách để thu hút sự chú ý trở lại sau thời gian dài khá kín tiếng. Dù vậy, Angela Phương Trinh hiện vẫn duy trì lối sống và hình ảnh cá nhân theo cách riêng, bất chấp những tranh luận trái chiều từ công chúng.