Nam thần cao 1m84 biến mất bí ẩn, thì ra đã cưới được thiên kim tập đoàn lớn và có con lớn tướng

Kim Jae Won sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với vai trò người mẫu khi vừa tròn 20 tuổi. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, anh xuất hiện trong nhiều show diễn thời trang và tích cực chụp ảnh cho các tạp chí. Tới năm 2001, Kim Jae Won lần đầu góp mặt trong bộ phim Honey Honey của đài SBS và từ đó chính thức bước chân vào lĩnh vực diễn xuất. Thời điểm đó, hình ảnh chàng diễn viên cao 1m84 sở hữu nước da trắng ngần, má lúm đồng tiền cùng nụ cười rạng rỡ đã khiến nhiều cô gái phải xao xuyến, rung động.

Khi còn tham gia đóng phim, nam thần họ Kim tỏa sáng rực rỡ qua hàng loạt bộ phim truyền hình “làm mưa làm gió” trên màn ảnh nhỏ như Chuyện Tình Nàng Hề, Chị Dâu 19 Tuổi, Như Khúc Tình Ca, Nữ Hoàng Tháng 5, Can You Hear My Heart, Hwang Jin Yi,... Suốt thời gian dài, công chúng xứ kim chi trìu mến gọi Kim Jae Won bằng danh hiệu cực thân thương “hoàng tử nụ cười của Kbiz”.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Kim Jae Won đột ngột dừng đóng phim từ năm 2018 và gần như biến mất hoàn toàn khỏi showbiz tới nay. Điều này khiến công chúng không khỏi tiếc nuối bởi nụ cười đặc trưng của nam diễn viên sinh năm 1981 từ lâu đã trở thành thương hiệu “độc nhất vô nhị” không thể thay thế được ở Kbiz.

Kim Jae Won từng là ngôi sao đình đám của màn ảnh Hàn nhờ khuôn mặt điển trai với nụ cười tỏa nắng như có năng lượng chữa lành cùng khả năng diễn xuất tinh tế. Ảnh: Naver

Gần đây, anh hiếm hoi lộ diện để tham gia quay 1 chương trình đặc biệt ở Nhật Bản. Tại đây, nam diễn viên tái ngộ Kim Ha Neul - nữ diễn viên từng cùng anh làm nên thành công cho bộ phim ăn khách 1 thời Như Khúc Tình Ca. Ảnh: Nate

Tới sáng 4/3, thông tin hé lộ về cuộc sống của Kim Jae Won ở thời điểm hiện tại đã khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Thì ra nam diễn viên đã cưới được thiên kim tập đoàn lớn, và vợ anh hiện cũng đảm nhận chức CEO ở 1 công ty người mẫu.

Theo nguồn tin, bà xã Kim Jae Won - Park Seo Yeon, là thanh mai trúc mã với nam diễn viên. Park Seo Yeon là con gái của ông Park Young Eung - CEO công ty Communication Will. Công ty được thành lập vào tháng 7/2000, đã phát triển thành 1 công ty quảng cáo danh tiếng. Được biết, Communication Will đảm nhận toàn bộ các quảng cáo của Hi-Mart ngay từ khi mới thành lập.

Ông Park Young Eung nhậm chức CEO tại Communication Will từ năm 2010, là cổ đông lớn nhất của tập đoàn với việc nắm giữ 56,25% cổ phần tính đến năm 2011. Ông từng nhận huân chương cao quý tại Đại hội quảng cáo Hàn Quốc nhờ những đóng góp tích cực cho ngành quảng cáo nước này.

Bản thân Park Seo Yeon cũng là 1 doanh nhân thành đạt, có hồ sơ lý lịch chói sáng. Trước đây, cô từng hỗ trợ cha mình với tư cách giám đốc sản xuất tại Communication Will. Năm 2008, cô gây xôn xao khi tuyển chọn thành công các diễn viên đình đám tại làng phim xứ Hàn như Lee Yoon Ji, Lee Pil Mo,... làm người mẫu độc quyền cho Hi-Mart và đảm nhiệm sản xuất các đoạn quảng cáo của Communication Will trong giai đoạn này. Sau đó, cô giữ chức đồng CEO tại công ty quản lý người mẫu Star Mecca Entertainment và gặt hái được hàng loạt thành tích đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp kinh doanh.

Hóa ra Kim Jae Won đã kết hôn với thiên kim nhà tài phiệt. Ảnh: Naver

Kim Jae Won - Park Seo Yeon sống hạnh phúc trong nhung lụa sau khi kết hôn và tới thời điểm hiện tại, cặp đôi đã có với nhau 1 cậu con trai vô cùng khôi ngô tuấn tú. Trong lần xuất hiện hiếm hoi, con trai Kim Jae Won đã gây bão khắp mạng xã hội Hàn Quốc nhờ sở hữu diện mạo điển trai cùng nụ cười được thừa hưởng trọn vẹn từ ông bố tài tử.

Nhiều khán giả hy vọng trong tương lai Kim Jae Won sẽ để con trai ra mắt làng giải trí và tiếp bước thành công của nam diễn viên. Ảnh: Naver

Nguồn: X, Naver