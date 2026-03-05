Park Bom bỏ theo dõi 2NE1, "chỉ follow mình anh"!

Vào ngày 3/3, tất cả đã được phen chấn động khi Park Bom viết tâm thư tố cáo Dara sử dụng ma túy, được chủ tịch YG Yang Hyun Suk bao che. Rất nhanh chóng, Dara đã lên tiếng phủ nhận, còn bài viết của Park Bom bị xóa, người quen giải thích điều này xảy ra do tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ.

Đến ngày 4/3, drama tiếp tục gia tăng khi 1 lần nữa Dara phủ nhận mọi cáo buộc trên Instagram: "Tôi chưa bao giờ sử dụng ma túy. Tôi mong cô ấy ổn". Ngay sau đó, Dara bỏ theo dõi Park Bom. Những động thái này cho thấy sự cứng rắn và thống nhất của Dara trước cáo buộc từ phía người chị em thân thiết Park Bom. "Tình chị em" kéo dài hàng thập kỷ của 2 nữ ca sĩ cũng có nguy cơ tan vỡ từ đây.

Dara tươi rói đi sự kiện sau ồn ào. Ảnh: SPOTV news

Trên mạng xã hội, cô lần nữa phủ nhận cáo buộc nghiện ngập...

... và thẳng tay bỏ theo dõi Park Bom. Ảnh: Instagram

Park Bom cũng có động thái đáp trả. Trên Instagram, cô đã bỏ theo dõi hết các thành viên 2NE1. Nhưng cô vẫn theo dõi 1 người duy nhất, và đó chính là... Lee Min Ho. Lee Min Ho là nhân vật từng nhiều phen khốn khổ với Park Bom vì bị cô gọi là "chồng". Giữa chốn showbiz - nơi từng động thái nhỏ đều bị "soi" và suy diễn triệt để, Lee Min Ho đã phải lên tiếng làm rõ anh không có mối quan hệ cá nhân với Park Bom.

Việc Park Bom "chỉ follow mình anh" Lee Min Ho lại 1 lần nữa khiến dân tình xôn xao. Hành động này được cho là tiếp tục gây ảnh hưởng đến nam thần Vườn Sao Băng, kéo anh vào drama không đáng có.

Ảnh: X

Park Bom cũng bỏ theo dõi tất cả, chỉ còn theo dõi Lee Min Ho. Ảnh: Instagram

Một bộ phận công chúng thông cảm với tình trạng bệnh tật của Park Bom, mong cô có thể phục hồi cả về thể chất và tâm lý. Tuy nhiên, nhiều người khác cho rằng Park Bom cần phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cô cần tập trung điều trị, tránh xa mạng xã hội thay vì liên tục gây ồn ào làm ảnh hưởng đến những người đồng nghiệp, khiến công chúng mệt mỏi và hoang mang.

Park Bom sinh năm 1984, ra mắt cùng 2NE1 vào năm 2009. Bên cạnh hoạt động nhóm với 2NE1, "giọng ca vàng" này còn có sự nghiệp solo thành công với các bản hit You And I, Don't Cry. .. Tuy nhiên, vì bê bối mang thuốc cấm vào Hàn Quốc vào năm 2014, Park Bom bị tẩy chay diện rộng và 2NE1 phải tan rã. Ngoài ra, việc mắc căn bệnh ADD (Rối loạn thiếu chú ý) và sưng hạch bạch huyết và cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe và ngoại hình của Park Bom.

Sau nhiều năm ở ẩn, nữ ca sĩ đã tái xuất và cùng 2NE1 đi tour vòng quanh châu Á. Tuy nhiên, tên tuổi cô liên tục vướng vào những ồn ào bên lề như gọi Lee Min Ho là chồng, sử dụng filter bóp mặt kỳ dị, liên tục mở mới tài khoản Instagram... Đến nay, Park Bom đã rút khỏi các hoạt động của 2NE1 vì lý do sức khỏe.

Khán giả ngán ngẩm, mệt mỏi vì những ồn ào của Park Bom. Ảnh: News1

Nguồn: Instagram