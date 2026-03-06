Trong dàn hoa hậu, người đẹp của Vbiz những năm gần đây, Lê Nguyễn Bảo Ngọc luôn là cái tên gây chú ý đặc biệt. Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, nàng hậu sinh năm 2001 còn gây ấn tượng bởi chiều cao "khủng", học vấn tốt và xuất thân trong gia đình có nền tảng kỷ luật. Chính những yếu tố này đã giúp cô trở thành một trong những gương mặt được kỳ vọng tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Sở hữu đôi chân dài kỷ lục trong giới hoa hậu Việt

Lê Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2001, quê Cần Thơ) được xem là một trong những hoa hậu sở hữu chiều cao ấn tượng nhất trong showbiz Việt hiện nay. Ngay từ khi ghi danh tại Miss World Vietnam 2022 , người đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ chiều cao 1,86m, nổi bật hẳn so với nhiều thí sinh cùng cuộc thi. Lợi thế hình thể này giúp Bảo Ngọc luôn dễ dàng trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện, với vóc dáng cao ráo nổi bật trong mọi khung hình.

Không dừng lại ở chiều cao, nàng hậu còn khiến công chúng trầm trồ với đôi chân dài 1,23m – con số hiếm có trong làng nhan sắc Việt. Tỷ lệ cơ thể ấn tượng này dần trở thành dấu ấn riêng gắn liền với hình ảnh của Bảo Ngọc, giúp cô nhiều lần được nhắc đến với danh xưng "Hoa hậu sở hữu đôi chân dài nhất Vbiz".

Trong nhiều bộ ảnh hoặc khi đứng cạnh các người đẹp khác, nàng hậu luôn gây ấn tượng bởi chiều cao vượt trội và phong thái tự tin. Không chỉ có hình thể nổi bật, Bảo Ngọc còn sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ và phong cách trình diễn được đánh giá ngày càng chuyên nghiệp sau khi đăng quang.

Bảo Ngọc sở hữu đôi chân dài 1m23 - kỷ lục chưa người đẹp nào vượt mặt được

Nhiều fan ví von người đẹp sinh năm 2001 là "Hoa hậu khủng long"

Có chiều cao "khủng" khiến Bảo Ngọc đôi khi gặp khó khi xuất hiện cùng đồng nghiệp

Gia thế và thành tích học vấn "không phải dạng vừa"

Bên cạnh nhan sắc và chiều cao nổi bật, Lê Nguyễn Bảo Ngọc còn gây chú ý bởi gia thế và nền tảng giáo dục của mình. Cha của Bảo Ngọc là ông Lê Văn Công - Đại tá, bác sĩ chuyên khoa II - hiện là Chủ nhiệm khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Quân y 121 - và mẹ là bà Nguyễn Thị Thu Hài cũng là bác sĩ.

Trưởng thành trong môi trường kỷ luật được cho là đã ảnh hưởng lớn đến tính cách và cách sống của nàng hậu. Ngay từ khi còn đi học, Bảo Ngọc đã được nhận xét là học sinh có thành tích tốt. Cô tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM. Nàng hậu gây ấn tượng với thành tích học tập "khủng": IELTS 8.0 cùng loạt học bổng danh giá như SEED của Chính phủ Canada, Singapore Joint Leaders hay học bổng từ Đại học New South Wales (Australia).

Bảo Ngọc còn ghi dấu với nhiều hoạt động cộng đồng - xã hội. Cô từng là điều phối viên soạn thảo Tuyên bố Thanh niên Việt Nam 2023 về biến đổi khí hậu, đại sứ toàn cầu cho Ngày Trái Đất tại Việt Nam, kêu gọi hơn 6.000 tình nguyện viên tham gia thu gom 35 tấn rác thải. Nàng hậu cũng đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị COP29 tại Azerbaijan, trước đó được vinh danh trong Top 10 cá nhân nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Bảo Ngọc lọt top 40 nữ doanh nhân tiêu biểu do Tổng Lãnh sự quán Mỹ lựa chọn, từng dẫn dắt dự án lọt top 10 cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia và top 5 sáng kiến môi trường của tổ chức CHANGE. Đồng thời, cô còn là nhà sáng lập dự án Gen Zero - tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy giới trẻ hành động vì 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.

Cha của Hoa hậu Bảo Ngọc mang quân hàm Đại tá, bác sĩ chuyên khoa II - hiện là Chủ nhiệm khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Quân y 121

Bảo Ngọc có thành tích học vấn khiến nhiều người ngưỡng mộ

Hành trình thành tích từ các cuộc thi nhan sắc

Lê Nguyễn Bảo Ngọc bắt đầu được công chúng chú ý khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt vào Top 22 chung cuộc. Hai năm sau, cô tiếp tục ghi dấu ấn tại Miss World Vietnam 2022 và giành danh hiệu Á hậu 1. Tại cuộc thi này, Bảo Ngọc cũng được đánh giá cao ở nhiều phần thi nhờ khả năng thuyết trình và dự án nhân ái.

Sau đó, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Miss Intercontinental 2022 và xuất sắc đăng quang. Đây là lần đầu tiên một đại diện Việt Nam giành vương miện tại đấu trường sắc đẹp quốc tế này. Chiến thắng giúp Bảo Ngọc trở thành một trong những hoa hậu Việt được chú ý trong khu vực, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hoạt động xã hội và thời trang sau đăng quang.

Sau nhiệm kỳ Miss Intercontinental, Lê Nguyễn Bảo Ngọc tiếp tục được lựa chọn làm đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73. Với chiều cao nổi bật, khả năng ngoại ngữ tốt cùng phong thái tự tin, nhiều khán giả cho rằng Bảo Ngọc là một trong những gương mặt phù hợp với tiêu chí của Miss World - cuộc thi đề cao hình ảnh người đẹp tri thức và các dự án cộng đồng.

Bảo Ngọc sẽ là đại diện nhan sắc Việt thi Miss World lần thứ 73

Ảnh: FBNV