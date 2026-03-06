Cuối tháng 12/2025, đạo diễn Nhu Đặng đã cầu hôn bạn gái Hoài Phương thành công tại Hàn Quốc. Thời điểm đó, nhiều sao Việt là Hòa Minzy, Tóc Tiên, Quang Đăng... đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới cặp đôi này.

Mới đây, đạo diễn trẻ Nhu Đặng tiếp tục gây bất ngờ khi chia sẻ khoảnh khắc đi đăng ký kết hôn cùng bạn gái người mẫu. Trong clip, Nhu Đặng và bạn gái diện trang phục đời thường giản dị, biểu cảm tươi rói và trêu đùa hài hước khi cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn. Sau thời gian hẹn hò, cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

Khi chia sẻ khoảnh khắc này, Hoài Phương hài hước viết: “Ấy chồng tôi thông minh, nhanh trí lụm tui về làm chồng”. Dòng trạng thái dí dỏm cho thấy sự hạnh phúc và hào hứng của cô khi bước sang chặng đường mới trong cuộc sống với đạo diễn Nhu Đặng.

Đạo diễn Nhu Đặng đăng ký kết hôn với bạn gái Hoài Phương. Nguồn: FBNV

Bạn bè và đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi này. Ảnh; FBNV

Đạo diễn Nhu Đặng được xem là một trong những cái tên nổi bật trong lĩnh vực sản xuất MV tại Vbiz. Anh được nhiều nghệ sĩ hàng đầu tin tưởng “chọn mặt gửi vàng”, giao trọn dự án để thỏa sức sáng tạo. Nam đạo diễn cũng là người đứng sau thành công của nhiều MV gây tiếng vang như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Anh Ơi Ở Lại, Đi Đu Đưa Đi, Duyên Âm, Bao Giờ Lấy Chồng hay Thị Mầu.

Bạn gái của Nhu Đặng có ngoại hình nổi bật và hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên. Trên mạng xã hội, cặp đôi khá thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào, từ các chuyến du lịch cho đến những hoạt động giản dị bên nhau, nhận được nhiều sự quan tâm từ bạn bè và người hâm mộ.

Đạo diễn Nhu Đặng cầu hôn bạn gái vào cuối tháng 12/2025. Ảnh: FBNV

Trước đó, nam đạo diễn Nhu Đặng từng vướng tin đồn hẹn hò với nữ diễn viên Trúc Anh. Nghi vấn bắt đầu rộ lên từ năm 2020, khi anh chia sẻ một dự án âm nhạc có sự góp mặt của Trúc Anh. Dù vậy, trước những đồn đoán từ dư luận, cả hai đều giữ thái độ kín tiếng và chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ.

Đến đầu năm 2025, Trúc Anh có động thái được cho là xác nhận đã chia tay. Cụ thể, khi đăng ảnh chúc mừng Salim trong lễ ăn hỏi, nữ diễn viên viết kèm dòng chia sẻ: “Cô ấy sắp đám cưới rồi mà tôi vẫn chưa có người yêu”, khiến nhiều người cho rằng cô đang độc thân.

Đạo diễn Nhu Đặng được xem là một trong những cái tên nổi bật trong lĩnh vực sản xuất MV tại Vbiz. Ảnh: FBNV