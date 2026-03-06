Cả MXH mở tiệc ăn mừng: 1 cặp đôi showbiz chia tay sau 5 năm hẹn hò

Ngày 5/3, tờ Sohu đưa tin "Ảnh hậu" Mã Tư Thuần và nam ca sĩ Trương Triết Hiên đã chính thức "đường ai nấy đi" sau 5 năm hẹn hò. Chính nữ diễn viên sinh năm 1988 đã thừa nhận việc đổ vỡ mối quan hệ tình cảm đầy tranh cãi với Trương Triết Hiên trên podcast Thiên Chân Bất Thiên Chân.

Theo đó, khi được nữ quản lý vàng của Cbiz Dương Thiên Chân hỏi về chuyện yêu đương, Mã Tư Thuần không ngần ngại trả lời rằng cô hiện không yêu ai, đang tập trung phát triển sự nghiệp. "Tôi đang độc thân, và cảm thấy rất thoải mái với tình trạng hiện tại của mình. Tôi thấy cuộc sống không có tình yêu cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng hay không thể chịu đựng nổi. Tôi cảm thấy việc mình hài lòng với sự nghiệp đã đủ mở ra các trải nghiệm cuộc sống, không cần phải dựa vào tình cảm để lấp đầy khoảng trống", Mã Tư Thuần ngầm thông báo chuyện cô chia tay Trương Triết Hiên.

Mã Tư Thuần chính thức thừa nhận "đường ai nấy đi" với bạn trai ca sĩ Trương Triết Hiên. Ảnh: Weibo.

Sau tuyên bố của Mã Tư Thuần, thay vì tiếc nuối cho mối quan hệ đổ vỡ này, cư dân mạng Trung Quốc đã đổ xô ăn mừng. Dưới các bài đăng của Ảnh hậu, đông đảo khán giả xứ tỷ dân đã để lại bình luận chúc mừng cô thoát khỏi gã trai tai tiếng và có nhân phẩm tệ, với các nội dung như: "Chúc mừng Mã Tư Thuần chia tay", "Chúc mừng vì đã trở lại làm người độc thân", "Ăn mừng thôi, cuộc chia tay được cả Trung Quốc chờ đợi cuối cùng đã thành hiện thực", "Chúc mừng cô ấy vì đã sáng mắt ra", "Mong Mã Tư Thuần tìm được người đàn ông tốt", "Đừng chốt người tệ nữa chị nhé!"...

MXH xứ tỷ dân nô nức ăn mừng tin Mã Tư Thuần chia tay. Ảnh: Weibo.

Theo nguồn tin trong giới, Mã Tư Thuần và Trương Triết Hiên trục trặc, "chiến tranh lạnh" từ tháng 6/2024 khi nữ diễn viên đang bận rộn quay dự án Sát Anh Hùng . Nguyên nhân mâu thuẫn của cặp sao được tiết lộ là vì Trương Triết Hiên từ chối kết hôn, sinh con. Nam ca sĩ thích cuộc sống tự do, không bị ràng buộc trách nhiệm hôn nhân.

Việc bị Trương Triết Hiên cự tuyệt khiến Mã Tư Thuần tổn thương, cảm thấy mất mặt. Cô được tiết lộ không chỉ mua nhà sang hỏi cưới bạn trai, mà còn tích cực chuẩn bị cho việc mang thai. Khi Mã Tư Thuần giận dỗi đòi chia tay, Trương Triết Hiên đã mặt dày đòi tình phí. Thái độ trơ trẽn, vụ lợi của bạn trai ca sĩ khiến Mã Tư Thuần rất bức xúc.

Tuy nhiên, thay vì chủ động xuống nước làm hòa và hàn gắn với Trương Triết Hiên như nhiều lần trước, Mã Tư Thuần quyết định dành thời gian thay đổi bản thân. Cô đã nỗ lực giảm 25 kg và có màn lột xác ngoại hình ngoạn mục. Trước đó, vì dùng thuốc điều trị trầm cảm từ năm 2021, Mã Tư Thuần tăng cân mất kiểm soát, cơ thể của cô lúc nặng nhất là gần 80 kg. Sau khi lấy lại được diện mạo xinh đẹp, Mã Tư Thuần cũng quyết định rời bỏ Trương Triết Hiên.

Mã Tư Thuần từng có giai đoạn tăng cân mất kiểm soát vì tác dụng phụ của thuốc điều trị bệnh tâm lý. Cô trở nên "phát tướng", gương mặt bị phá nét. Thời điểm bị thừa cân, Mã Tư Thuần nhận về vô số lời chê bai từ 1 bộ phận cư dân mạng cực đoan. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã quyết tâm giảm cân để lấy lại vóc dáng thon gọn và "đá" luôn anh bạn trai tồi. Ảnh: Weibo.

Năm 2021, Mã Tư Thuần và Trương Triết Hiên lộ ảnh hẹn hò. Trương Triết Hiên là trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của ban nhạc rock Penicillin – từng được truyền thông chú ý khi lọt vào danh sách 30 Under 30 của Forbes China năm 2019. Nhưng hào quang ấy, không đủ để thuyết phục người hâm mộ của nữ diễn viên ủng hộ chuyện tình này.

Trong mắt fan của Mã Tư Thuần, Trương Triết Hiên không chỉ không xứng với nữ diễn viên nổi tiếng mà còn là một nhân vật đầy tai tiếng. Ngoài ngoại hình bị chê bai, nam ca sĩ còn bị từng dính hàng loạt bê bối gây sốc như cáo buộc bòn rút tiền của bạn gái cũ, bắt cá nhiều tay, khoe khoang chuyện ngủ với bạn gái của người khác. Chưa dừng lại ở đó, anh còn bị tố có hành vi bạo lực và thường xuyên phát ngôn thô tục, phản cảm trên mạng xã hội. Chính vì vậy, trong mắt nhiều người, chuyện tình của Mã Tư Thuần và Trương Triết Hiên giống như một “cú sốc” khó chấp nhận hơn là một mối tình lãng mạn của showbiz.

Trương Triết Hiên - bạn trai Mã Tư Thuần - có đời tư vô cùng bê bối. Do đó, các khán giả đều muốn nữ diễn viên rời xa gã trai tồi này. Ảnh: Sina.

