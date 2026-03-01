Jisoo trực tiếp công khai chuyện hẹn hò, khiến cả vạn fan "sốc lên sốc xuống"!

Jisoo (BLACKPINK) vừa trở lại với phim mới Boyfriend On Demand, đóng cặp cùng Seo In Guk. Cô đã cùng bạn diễn tham gia chương trình radio và thẳng thắn chia sẻ đời sống tình cảm của mình. Cụ thể trong 1 trích đoạn, chị cả BLACKPINK nói: "Tôi chia tay với bạn trai cũ vì cuộc sống có nhiều biến cố, và hiện tại tôi đang độc thân. Tôi không có tâm trạng hẹn hò lúc này vì không có thời gian và tâm trạng để làm điều đó".

Lời thú nhận thẳng thắn đến bất ngờ này đã khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng và hoang mang. Mặc dù mối quan hệ trong quá khứ và việc chia tay của Jisoo với nam diễn viên Ahn Bo Hyun đã được YG Entertainment chính thức xác nhận, nhưng bản thân nữ idol chưa bao giờ trực tiếp lên tiếng về vấn đề này. Vì vậy, đoạn clip đã gây sốc cho nhiều người. Trong showbiz Hàn, "hẹn hò" cũng là 1 từ khóa nhạy cảm nên không mấy người thẳng thắn nói ra.

Jisoo xác nhận cô độc thân sau khi chia tay...

... và hiện không hẹn hò ai vì không có thời gian và tâm trạng. Ảnh: X

Tuy nhiên, hóa ra những người chỉ xem đoạn clip ngắn trên mạng xã hội đã bị đánh lừa bởi việc thiếu ngữ cảnh. Cuộc phỏng vấn thực tế không phải là câu chuyện của Jisoo, mà là của nhân vật cô đóng trong phim mới - Seo Mi Rae. Jisoo đã trả lời các câu hỏi với tư cách là Seo Mi Rae, tiết lộ câu chuyện về quá khứ của nhân vật như được thể hiện trong bộ phim Boyfriend On Demand.

Mặc dù sự nhầm lẫn đã được giải quyết nhanh chóng, người hâm mộ vẫn không khỏi thích thú khi thấy câu trả lời phản ánh chính xác cuộc sống cá nhân của Jisoo. Trong quá khứ, cô từng hẹn hò chia tay nam diễn viên Ahn Bo Hyun chỉ sau 1 thời gian ngắn. Cho đến nay, chị cả BLACKPINK bận rộn với sự nghiệp và không để lộ thêm "hint" hẹn hò nào nữa.

Jisoo từng có mối tình ngắn ngủi với Ahn Bo Hyun. Ảnh: X

Bên cạnh đó, Jisoo cũng thoải mái chia sẻ về phong cách hẹn hò của mình. Cô không tham khảo ý kiến của "hội đồng quản trị" trong chuyện tình cảm như nhiều người khác. " Tôi không thực sự tham khảo ý kiến của mọi người về những vấn đề của mình, đặc biệt là chuyện hẹn hò. Ngay cả khi chúng tôi cãi nhau rất to và không nói chuyện với nhau mấy ngày rồi làm lành, những người xung quanh tôi cũng chẳng để ý. Tôi không tham khảo ý kiến vì dù sao họ cũng sẽ không nghe ” - Jisoo nói.

Trong trò chơi cân bằng, ngôi sao 31 tuổi đã chọn “một người bạn đời tuyệt đối không bao giờ nhắn tin trước”. Khi được yêu cầu chọn giữa “một người bạn đời nhớ mọi ngày kỷ niệm so với một người bạn đời hoàn toàn không nhớ ngày kỷ niệm”, Jisoo đã chọn “một người bạn đời hoàn toàn không nhớ”. Chị cả BLACKPINK giải thích: “ Tôi rất kém về ngày tháng, vì vậy nếu nửa kia cố gắng nhớ, điều đó chỉ làm cả hai chúng tôi khó chịu mà thôi ”.

Cuối cùng, Jisoo phải lựa chọn giữa "một người bạn đời không ăn được đồ cay và một người bạn đời không ăn được đồ ngọt". Mỹ nhân BLACKPINK lựa chọn người không ăn được đồ cay vì " Tôi sẽ rất thất vọng nếu họ không ăn được đồ ngọt vì tôi luôn ăn món tráng miệng sau bữa ăn ".

Jisoo thoải mái tiết lộ về phong cách hẹn hò. Ảnh: Koreaboo

Jisoo sinh năm 1995, ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016. Trong nhóm, cô là chị cả và visual. Ngay từ khi mới ra mắt, cô đã nhanh chóng gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp thanh lịch, khí chất sang trọng cùng giọng hát ấm áp và truyền cảm. Bên cạnh sự nghiệp cùng BLACKPINK, Jisoo cũng "bỏ túi" nhiều bản hit solo như Flower, Earthquake.

Ngoài âm nhạc, Jisoo còn hoạt động tích cực trong lĩnh vực diễn xuất, nổi bật với vai chính trong bộ phim truyền hình Snowdrop (2021), qua đó nhận nhiều lời khen về khả năng nhập vai tự nhiên. Cô cũng là đại sứ toàn cầu của Dior, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, được công nhận là một trong những biểu tượng thời trang hàng đầu Kpop. Với tài năng đa dạng và sức ảnh hưởng mạnh mẽ, Jisoo không chỉ được yêu mến bởi người hâm mộ Hàn Quốc mà còn có lượng fan khổng lồ trên toàn thế giới.

Jisoo là nữ idol có sức ảnh hưởng trên toàn cầu. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo