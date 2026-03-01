Nam ca sĩ H. lộ ảnh ôm ấp gái lạ trên tàu, đã bay sạch danh tiếng còn "cắm sừng" người vợ thứ 2

Ngày 1/3, tờ On đăng tải hình ảnh nam ca sĩ Châu Vĩnh Hằng âu yếm, ôm hôn 1 người phụ nữ lạ trên tàu điện ngầm. Theo nguồn tin, hành vi mờ ám ở nơi công cộng của Châu Vĩnh Hằng khiến ai xung quanh cũng thấy phản cảm. Không ít hành khách trên tàu đã chụp lại khoảnh khắc thân mật quá mức của Châu Vĩnh Hằng với cô gái trẻ và gửi cho cánh truyền thông để tố cáo sao nam này "cắm sừng" vợ.

Qua tìm hiểu của tờ On, Châu Vĩnh Hằng đã phản bội bà xã Britini được 1 thời gian. Tính đến hiện tại, sao nam này đã qua lại với 5 cô gái trẻ. Sau khi bê bối ngoại tình bại lộ, Britini được cho biết đang chuẩn bị ly hôn Châu Vĩnh Hằng vì không chịu nổi thói bạo lực, ong bướm và mãi chẳng chịu chí thú làm ăn, vun vén tổ ấm của chồng.

Châu Vĩnh Hằng đã phản bội bà xã Britini (ảnh phải). Anh ngang nhiên thân mật với tình nhân ở nơi công cộng khiến ai cũng "nóng mắt". Ảnh: On.

Vào đầu những năm 2000, Châu Vĩnh Hằng từng được xem là "thiên tài âm nhạc" của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Thế nhưng, nổi tiếng chưa bao lâu, Châu Vĩnh Hằng đã bị bắt vì sử dụng ma túy, phá hoại tài sản công cộng và hăm dọa tấn công người khác. Anh nhận hình phạt bị quản chế 18 tháng. Kể từ đây, danh tiếng của Châu Vĩnh Hằng trượt dài.

Từng là nghệ sĩ triển vọng của showbiz Hong Kong (Trung Quốc), Châu Vĩnh Hằng tự hủy hoại tương lai của mình vì lối sống buông thả, sa ngã vào con đường nghiện ma túy. Ảnh: Mingpao.

Đến năm 2014, Châu Vĩnh Hằng bị vợ là ca sĩ Triệu Tụng Như tố ngoại tình, trụy lạc bên nhiều cô gái trẻ và thường xuyên bạo hành cô dã man. Không chịu nổi cuộc sống như địa ngục bên Châu Vĩnh Hằng, Triệu Tụng Như quyết định ly hôn. Không chỉ Triệu Tụng Như, Châu Vĩnh Hằng còn hành hung 2 cô bạn gái của mình là người mẫu Ruby, Cherie và cả người vợ thứ 2 của anh là Britini.

Châu Vĩnh Hằng có thói vũ phu, liên tục đánh đập vợ, bạn gái. Nguồn: On.

Năm 2019, Châu Vĩnh Hằng tiếp tục vào đồn cảnh sát vì say rượu đánh người. Sau hàng loạt bê bối đời tư, Châu Vĩnh Hằng bị tẩy chay khỏi showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Do không có việc làm trong ngành giải trí, nam ca sĩ phải chuyển sang làm shipper giao đồ ăn để mưu sinh. Tuy nhiên, làm chưa được bao lâu, anh đã bị bắt vì nhiều lần vi phạm luật giao thông, phớt lờ sự nhắc nhở của cảnh sát.

Nam ca sĩ bị cảnh sắt bắt giữ vì nhiều lần vi phạm luật giao thông nhưng có thành độ không hợp tác và chống đối. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, On