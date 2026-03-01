Ngỡ ngàng với ảnh cưới của Tiffany, SNSD tề tựu thành dàn phù dâu đẹp và quyền lực nhất lịch sử

Tiffany (SNSD) đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với tài tử đình đám Byun Yo Han cách đây 2 ngày, chính thức trở thành vợ người ta. Tới chiều 1/3, tờ Chosun đưa tin, cộng đồng mạng châu Á hiện đang náo loạn trước tấm hình được cho là ảnh cưới của cặp đôi vàng. Trong hình ảnh gây bão, Tiffany diện bộ váy cưới màu hồng được thiết kế tinh tế, giúp nữ ca sĩ khoe trọn nhan sắc rạng rỡ cùng vóc dáng cân đối. Còn Byun Yo Han diện bộ vest hồng tone sur tone với cô dâu, thu hút ánh nhìn của khán giả nhờ diện mạo điển trai, cuốn hút.

Ngoài ra, sự xuất hiện của 7 thành viên còn lại trong nhóm nhạc quốc dân SNSD (trừ cựu thành viên Jessica) với vai trò phù dâu cũng gây bàn tán. Trước ống kính, 7 “mẩu” SNSD nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ nhan sắc quyến rũ, tươi tắn, chẳng thay đổi là bao so với thời hoàng kim sự nghiệp. Nhiều khán giả không giấu nổi vẻ trầm trồ trước dàn phù dâu đẳng cấp, còn trìu mến gọi đây là dàn phù dâu đẹp, sang và quyền lực nhất lịch sử Kbiz.

Cộng đồng mạng châu Á truyền tay nhau tấm hình được cho là ảnh cưới của Tiffany và chồng tài tử. Ảnh: Chosun

“Nhất cử nhất động” của Tiffany - Byun Yo Han trong thời gian gần đây đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: X

Thế nhưng ngay trong chiều 1/3, công ty quản lý của Byun Yo Han lại khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng, bật ngửa khi lên tiếng khẳng định hình ảnh cưới đang lan truyền rầm rộ trên mạng thực ra là sản phẩm do AI tạo ra: “Byun Yo Han và Tiffany chưa từng chụp những bức ảnh cưới nào như thế”.

Tuyên bố này khiến công chúng choáng váng bởi lẽ trước đó ai cũng nghĩ hình ảnh đang được chia sẻ rần rần đúng là ảnh cưới của cặp đôi vàng Tiffany - Byun Yo Han. Bức hình trông vô cùng tự nhiên, chân thực, với tông màu chủ đạo là màu hồng - màu sắc Tiffany yêu thích nhất, nên ban đầu đã đánh lừa được rất nhiều khán giả.

Nói tóm lại, đến thời điểm hiện tại, Tiffany - Byun Yo Han vẫn chưa chính thức công bố bất kỳ hình ảnh cưới nào.

Hóa ra Tiffany - Byun Yo Han vẫn chưa công khai ảnh cưới. Ảnh: Naver

Tiffany đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi đột ngột thông báo hẹn hò, tiến đến hôn nhân với nam diễn viên Byun Yo Han vào tháng 12 năm ngoái. Đến ngày 27/2, tất cả như hạnh phúc vỡ òa khi cặp đôi thông báo đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Dù chưa ấn định ngày cưới và địa điểm tổ chức hôn lễ nhưng giờ đây, Tiffany - Byun Yo Han đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Cặp đôi mới của showbiz nhận được sự chúc phúc từ đông đảo khán giả từ khắp nơi trên thế giới. Theo 1 nguồn tin, 2 nghệ sĩ dự kiến tổ chức 1 đám cưới riêng tư, đơn giản trước sự chứng kiến của các thành viên trong gia đình.

Tiffany sinh năm 1989, có tên thật là Stephanie Young Hwang. Cô trưởng thành ở California (Mỹ) trước khi về Hàn lập nghiệp. Nữ ca sĩ được “ông lớn” SM Entertainment phát hiện khi mới 15 tuổi rồi trở thành thực tập sinh từ 2005. Sau 2 năm được đào tạo bài bản, Tiffany chính thức ra mắt với vai trò thành viên của SNSD và cùng nhóm nhạc quốc dân gặt hái loạt thành tích “vô tiền khoáng hậu” trong sự nghiệp. Năm 2017, cô rời SM Entertainment để theo đuổi sự nghiệp solo và gặt hái được nhiều thành công.

Trong khi đó, Byun Yo Han sinh năm 1986, hơn Tiffany 3 tuổi. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Misaeng, Flying Dragons, Mr. Sunshine,...

Mối tình của Tiffany - Byun Yo Han khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Naver

Nguồn: Chosun