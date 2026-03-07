Nói đây là Jisoo (BLACKPINK) không ai tin

Chiều 6/3, tờ Koreaboo cho hay Jisoo (BLACKPINK) vừa làm khách mời trên kênh YouTube của nữ beauty blogger đình đám Risabae. Tại đây, “phù thủy makeup” xứ Hàn đã tiến hành các bước trang điểm để Jisoo “lột xác” với hình tượng táo bạo và mới mẻ. Ban đầu, người hâm mộ vô cùng hồi hộp, kỳ vọng vào màn makeover nói trên dưới bàn tay ảo diệu của Risabae.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với những kỳ vọng và mong chờ ban đầu của khán giả, Risabae lại làm “phá hỏng” visual trời ban của chị cả BLACKPINK. Xuất hiện trước ống kính sau khi được makeup kỹ càng, Jisoo khiến công chúng ngỡ ngàng với diện mạo trông xuống sắc, già nua, khác lạ, thậm chí bị mất đi luôn nét đẹp đặc trưng. Nhiều fan kêu trời, không chấp nhận nổi diện mạo mới của nữ thần tượng, đồng thời phê bình gay gắt Risabae, thậm chí còn chỉ ra rằng khả năng trang điểm của nữ beauty blogger này đã được thổi phồng và đánh giá quá cao so với năng lực chuyên môn thực tế.

Jisoo gây ấn tượng mạnh, nhận được nhiều lời khen với gương mặt ít son phấn, điều này cũng làm tăng thêm kỳ vọng cho khán giả về màn makeover của nữ thần tượng. Ảnh: Koreaboo

Thế nhưng sau khi được Risabae trang điểm, Jisoo lại trở nên xuống sắc, trông già nua, thiếu tự nhiên và khó nhận ra. Ảnh: Koreaboo

Hình cận mặt cho thấy mỹ nhân BLACKPINK như trông già đi cả chục tuổi. Trên các diễn đàn, người hâm mộ cho hay họ không thể chấp nhận nổi diện mạo mới của Jisoo. Ảnh: Koreaboo

Thất vọng với màn makeover mới đây của Jisoo, fan đã lôi lại những hình ảnh xinh đẹp rung động lòng người thường thấy của nữ thần tượng sinh năm 1995 ra ngắm. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng đồng loạt bày tỏ sự ngỡ ngàng xen lẫn thất vọng khi chứng kiến màn “lột xác” mới đây của Jisoo: “Gần đây nhiều người nói lớp trang điểm của Risabae trông loang lổ và không đều. Chưa bàn đến chuyện lối makeup có hợp gương mặt hay không, nhưng nếu lớp trang điểm bị lỗi như vậy thì chẳng phải vấn đề nằm ở kỹ năng hay sao? Risabae vốn dĩ có kỹ thuật trang điểm tệ như vậy à?”, “Từ lúc nào đó, tất cả các kiểu trang điểm của Risabae đều trông giống hệt nhau. Dù cô ấy tự trang điểm cho chính mình hay cho người khác thì cảm giác cũng đều y hệt có 1 kiểu như vậy. Kiểu makeup này có thể hợp với Risabae nhưng chắc gì đã hợp với những người khác”, “Nhìn Jisoo sau khi được Risabae trang điểm trông cứ giông giống Miyeon của nhóm (G)I-DLE thế nào ấy. Risabae làm mất nét đặc trưng của Jisoo luôn rồi kìa”, “Thực ra Jisoo trước khi trang điểm trông còn xinh hơn nữa ấy chứ”, “Nếu Risabae mà đi thi show sống còn về trang điểm - cuộc thi mà cô ấy từng làm giám khảo, có khi bị loại từ vòng 1-2 mất”, “Tôi nghĩ đây là kiểu trang điểm dìm hàng Jisoo nhất từ trước tới nay”, “Trời ơi, làm sao có thể khiến Jisoo ra nông nỗi như này được?” ,...

Được biết, đây không phải lần đầu Jisoo gây bàn tán vì diện mạo xuống sắc sau khi chọn sai lối trang điểm. Xuất hiện tại tuần lễ thời trang Paris cách đây 3 năm, chị cả “Hắc Hường” bỗng bị nhận xét là trông già nua, kém lung linh hơn hẳn thường lệ. Và cách trang điểm không phù hợp được cho là nguyên nhân chính khiến cô bị “dìm hàng” thê thảm trong sự kiện lớn.

Jisoo bỗng trở nên dữ tợn hơn hẳn ngày thường vì chọn sai lối makeup trong lần xuất hiện ở 1 sự kiện thời trang lớn cách đây 3 năm. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo