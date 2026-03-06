Lo cho Ngọc Trinh

Vào đúng ngày 28 Tết vừa qua, diễn viên Ngọc Trinh thông báo tin buồn bố đã qua đời. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn tới cô. Mới đây, Ngọc Trinh khiến nhiều khán giả lo lắng khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe tinh thần của mình trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải một story với dòng trạng thái: “Thuốc an thần của bác sĩ cho cũng không có tác dụng. Phải làm sao để ngủ ạ” kèm biểu tượng cảm xúc buồn bã. Chia sẻ ngắn ngủi này nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến nhiều người bày tỏ sự quan tâm đến tình trạng hiện tại của cô.

Trong bài đăng, Ngọc Trinh cũng chia sẻ thêm thông tin liên quan đến tình trạng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) - một dạng phản ứng tâm lý có thể xuất hiện sau khi trải qua biến cố lớn. Theo nội dung được cô đăng lại, những người gặp phải tình trạng này thường bị ám ảnh bởi các ký ức đau buồn, hình ảnh quá khứ lặp đi lặp lại trong tâm trí (flashbacks), dẫn đến cảm giác hoảng loạn, lo âu kéo dài và khó ngủ.

Chia sẻ mới của Ngọc Trinh khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng. Ảnh: FBNV

Dưới các bài đăng gần đây, nhiều người đã gửi lời động viên, mong nữ diễn viên giữ gìn sức khỏe và sớm ổn định tinh thần. Ảnh: FBNV

Trong quá khứ, Lê Ngọc Trinh từng trải qua cú sốc lớn trong chuyện tình cảm, khiến sức khỏe và tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nữ diễn viên cho biết có thời điểm cô bị nôn ra máu, không thể ăn uống và cơ thể suy nhược trong thời gian dài.

Sau đó, Ngọc Trinh khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định cạo đầu để quy y, tìm sự bình an trong tâm hồn. Thời điểm ấy, người mẫu liên tiếp đối mặt với nhiều biến cố: chuyện tình cảm đổ vỡ, gia đình không còn êm ấm khi mỗi người một hướng, công việc gặp khó khăn, đồng thời nhiều người thân yêu lần lượt qua đời. Những biến cố dồn dập này được cho là đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý của cô.

"Tôi từng trải qua sự xui xẻo trong cả công việc và cuộc sống riêng. Tôi gặp bao chuyện thị phi, bị người ta hãm hại, trong nhà cũng xảy ra một số chuyện không vui khiến tôi tổn thương. Mọi thứ cứ dồn nén dần đến khi tôi phải chịu biến cố về tình cảm thì suy sụp luôn.

Ngọc Trinh từng trải qua cú sốc tình cảm, khiến cô suy sụp. Ảnh: FBNV

Lê Ngọc Trinh từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng không đạt được thứ hạng như kỳ vọng. Trong cùng năm đó, người đẹp tiếp tục thử sức tại Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới và giành được danh hiệu Á hậu.

Những năm qua, Ngọc Trinh hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu và diễn viên. Cô từng góp mặt trong một số dự án phim như Kén Mẹ Chồng, Trả Em Kiếp Này, Báo Thù hay Chuông Gió.