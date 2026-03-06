Số tiền vợ nghệ sĩ Công Lý kiếm được sau 2 tháng làm tiếp thị liên kết

Song song với công việc nghệ thuật, nhiều người nổi tiếng, có lượng người theo dõi cao trên MXH hiện tại đang có nguồn thu đến từ một hình thức mới đang phổ biến là tiếp thị liên kết. Tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) là mô hình bán hàng trực tuyến, nơi bạn (nhà tiếp thị/cộng tác viên) quảng bá sản phẩm của người khác qua link đặc biệt để nhận hoa hồng khi có đơn hàng thành công. Gần đây, Ngọc Hà - bà xã của Công Lý cũng đã thử sức với công việc này, trên trang cá nhân của cô thường xuyên xuất hiện những bài đăng review sản phẩm, trải nghiệm mua hàng... Thậm chí, nghệ sĩ Công Lý cũng là "cameo" trong nhiều vlog bán hàng của Ngọc Hà.

Cho đến mới đây, Ngọc Hà đã tiết lộ doanh thu đến từ công việc này. Theo đó, vợ nghệ sĩ Công Lý đã kiếm được hơn 31 triệu đồng chỉ trong 2 tháng làm tiếp thị liên kết. Nhiều người cho rằng bà xã nghệ sĩ Công Lý đã đạt doanh thu khá ấn tượng trong thời gian ngắn. Ngọc Hà thừa nhận bản thân rất ngưỡng mộ những người có thể đạt doanh thu cao từ việc bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử, bởi để có được thành quả đó cần sự chăm chỉ và làm việc nghiêm túc.

Ngọc Hà - vợ nghệ sĩ Công Lý hé lộ kiếm được hơn 31 triệu sau 2 tháng làm tiếp thị liên kết

Ngọc Hà cũng nhấn mạnh những sản phẩm mà cô chia sẻ hoặc review đều xuất phát từ trải nghiệm cá nhân. Vì vậy, cô mong muốn mang đến những lựa chọn chân thành và hữu ích cho người theo dõi, đồng thời hy vọng nhận được sự ủng hộ lâu dài từ mọi người. Với Ngọc Hà, khoản thu nhập này không chỉ mang lại niềm vui mà còn trở thành động lực để cô tiếp tục cố gắng trong thời gian tới.

Vợ nghệ sĩ Công Lý chia sẻ: "Em mới bắt đầu làm sàn cam được gần 2 tháng thôi, chính xác là từ ngày 10/1. Và đây là con số đầu tiên em nhận được. Với em, đó là một niềm vui và cũng là động lực rất lớn để cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Em mong mọi người sẽ luôn tin yêu và ủng hộ em lâu dài. Những sản phẩm em review hay chia sẻ đều xuất phát từ sự trải nghiệm thực tế của bản thân, nên em luôn mong mang đến những lựa chọn chân thành và hữu ích nhất cho mọi người. Thật lòng cảm ơn tất cả tình cảm và sự ủng hộ của mọi người dành cho em. Em Hà vẫn khát khao kiếm tiền hơn bất kỳ điều gì trên đời!".

Ngọc Hà khẳng định những sản phẩm gắn link bán hàng đều đã được trải nghiệm, dùng thử

Nghệ sĩ Công Lý cũng ủng hộ, giúp đỡ công việc mới của vợ

Ngọc Hà kết hôn với NSND Công Lý đầu năm 2021, tuy nhiên chỉ khoảng 6 tháng sau ngày cưới, nam nghệ sĩ bị đột quỵ. Kể từ đó, Ngọc Hà luôn bên cạnh và chăm sóc chồng từng chút một. Không chỉ giúp chồng khôi phục sức khỏe, Ngọc Hà còn giúp chồng tự tin để trở lại với đam mê phim ảnh dù chỉ là những vai diễn nhỏ.

Thời gian qua, sức khoẻ của NSND Công Lý đã hồi phục khá nhiều. Tuy nhiên, anh chưa thể nhận những vai diễn dài hơi, chủ yếu đảm nhận vai phụ, thời lượng xuất hiện ít. Ngọc Hà từng chia sẻ, đây chỉ là một vai bé nhưng nam nghệ sĩ rất háo hức, ngóng đợi, ngoài ra trong lòng cũng cũng có chút ngậm ngùi: "Biết anh vui vì được đi làm vào thời điểm này nhưng tận sâu trong lòng, anh Lý cũng vô cùng đau đớn vì không thể bung xoã được như trước kia. Nhưng còn được làm việc, còn được cống hiến, còn được gặp những người trong nghề cũng giúp anh bớt cô đơn".

Ngọc Hà đồng hành cùng nghệ sĩ công lý từ công việc đến cuộc sống

Ảnh: FBNV